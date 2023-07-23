Спасо-Преображенский кафедральный собор разрушен, погиб человек, есть раненые — Россия беспощадно обстреляла Одессу ракетами

Россия атаковала Одессу ночью 23 июля ракетами всех видов базирования, в частности, использовала Калибр, Оникс, Х-22 и Искандер-К и баллистическую Искандер-М, сообщает ОК Юг.
Силами ПВО была уничтожена часть ракет, однако остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам.
Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.
По состоянию на 5.25 известно о погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.
По состоянию на 5.25 известно о погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.
В городе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.
На одной из центральных площадей Одессы Россия разрушила ударом ракеты собор украинской православной церкви (московского патриархата) – Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Известно, что из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
Сильно повреждены два памятника архитектуры.
Последнюю неделю россияне обстреливают Одессу чуть ли не каждую ночь, в том числе портовую инфраструктуру, уничтожают зерно.