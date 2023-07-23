Россия атаковала Одессу ночью 23 июля ракетами всех видов базирования, в частности, использовала Калибр, Оникс, Х-22 и Искандер-К и баллистическую Искандер-М, сообщает ОК Юг.

Одесса — последние новости 23 июля

Силами ПВО была уничтожена часть ракет, однако остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам.

Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

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По состоянию на 5.25 известно о погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

В городе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.

Спасо-Преображенский кафедральный собор разрушен, погиб человек, есть раненые — Россия беспощадно обстреляла Одессу ракетами / 4 Фотографии

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе разрушен

На одной из центральных площадей Одессы Россия разрушила ударом ракеты собор украинской православной церкви (московского патриархата) – Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Известно, что из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Сильно повреждены два памятника архитектуры.

Спасо-Преображенский кафедральный собор разрушен, погиб человек, есть раненые — Россия беспощадно обстреляла Одессу ракетами / 12 Фотографий

Читать по теме Обстрелами обрекают на голод: что известно о взрывах в Одесской области и ударах россиян по ангарам с зерном Рассказываем об обстреле Одесской области 21 июля 2023 года.

Последнюю неделю россияне обстреливают Одессу чуть ли не каждую ночь, в том числе портовую инфраструктуру, уничтожают зерно.