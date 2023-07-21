Россия продолжает демонстрировать террористическое лицо. В четвертый раз за неделю страна-террорист атакует Одесскую область.

В Одесской ОВА рассказали, что на рассвете россияне выпустили ракеты типа Калибр из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море. Мы расскажем об обстреле Одесской области 21 июля 2023 года.

Взрывы в Одесской области сегодня: что известно об обстреле 21 июля 2023

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, россияне попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области.

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Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала Яне Брензей, что враг ударил по области Калибрами двумя волнами.

Враг продолжает террор, бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна, — отметила Наталья Гуменюк.

Олег Кипер добавил:

— Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, враг направлял ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта.

Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Загорелся пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику. Пожар на площади более 200 кв. м оперативно ликвидирован.

Обстрелами обрекают на голод: что известно о взрывах в Одесской области и ударах россиян по ангарам с зерном / 3 Фотографии

От вражеских обстрелов страдают и другие населенные пункты Юга. Ранее мы рассказывали об обстреле Николаева 20 июля.

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Фото: ГСЧС, ОК Юг