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Очередная неспокойная ночь! В Одессе 20 июля прогремели взрывы: что известно

Диана Просяник, редактор сайта 20 июля 2023, 10:13
вибухи в одесі
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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Очередная неспокойная ночь! В Одессе 20 июля прогремели взрывы: что известно
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