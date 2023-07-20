Очередная неспокойная ночь! В Одессе 20 июля прогремели взрывы: что известно

Российская Федерация — это страна-террорист, и этой ночью российские военные в очередной раз это доказали, нанеся удары по Украине ракетами и дронами.

Сегодня ночью, 20 июля, российская армия атаковала Одессу. Подробнее о последствиях взрывов в Одессе 20 июля 2023 года читай дальше.

Взрывы в Одессе сегодня ночью: что известно

Этой ночью российские военные атаковали Одесскую область. Во время воздушной тревоги, которую объявили в 1:57, в городе прогремел ряд мощных взрывов. Отбой объявили в 3:45.

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После отбоя глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что есть попадание в центре Одессы и поднялся пожар на площади 300 кв. м.

На месте разрушения работают специалисты. Сейчас известно о двух пострадавших, которых госпитализировали, — написал Кипер.

Также глава областной военной администрации сообщил о попадании в области.

Начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини сообщила, что в Одессе в результате российской атаки разрушено административное здание, ранения получили четыре человека.

Утром городской глава Геннадий Труханов сообщил об одном госпитализированном и поисках еще одного человека.

Подробнее о предыдущем обстреле Одессы мы рассказывали ранее.

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