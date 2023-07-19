Громкая ночь для многих регионов: последствия взрывов в Одессе и других городах

Российская Федерация продолжает совершать преступления против мирного населения Украины. Сегодня ночью, 19 июля 2023 года, российские военные атаковали разные регионы Украины. Мы расскажем о взрывах в Одессе и других городах.

Взрывы в Одессе 19 июля 2023 года: что известно

Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

В Воздушных силах Украины около 00:08 сообщили о взлете Ту-22м3 и угрозе для северных и центральных областей. В 00:56 сообщили о пусках ракет Калибр с Черного моря и ракетной опасности для Одесской и Николаевской областей.

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Около двух часов были зафиксированы повторные пуски ракет Х-22, а также Калибров. В Одессе раздалась серия взрывов.

В воздушных силах призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях. Так же сделал и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призвал находиться в укрытиях, не подходить к окнам и не фиксировать последствия взрывов в Одессе и области.

В то же время, жители Одессы рассказывают в социальных сетях о громких взрывах и последствиях. У некоторых людей взрывной волной выбило окна.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в Одесской области атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Враг направил на инфраструктуру области ракеты Х-22 и Оникс.

Утром Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесскую область десятками ракет и ударных беспилотников. Основными целями были портовая и критическая инфраструктура. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ракета Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три мирных жителя получили ранения.

Ониксы и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру.

Попали в зерновой и масляный терминал, повреждены резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях — с табаком и фейерверками.

В небе над Одесской областью были сбиты восемь дронов типа Shahed-136. В результате воздушных боев и падения обломков занялись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали два мирных жителя.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

Глава Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в результате атаки в Пересыпском и Киевском районах повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище.

По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим, среди которых девятилетний мальчик, оказана вся необходимая медицинская помощь.

Взрывы в Одессе сегодня: фото

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Взрывы в Киеве 19 июля 2022 года: что известно

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг также атаковал Киев. Россия направила в столицу дроны Shahed.

— Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются, — сказал глава МВА Сергей Попко.

Взрывы в Украине 19 июля 2023 года: что известно

Ночью 19 июля 2023 года взрывы раздавались в разных городах Украины, в частности, в Запорожье. Там тревогу объявили из-за активности вражеской тактической авиации.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что под утро Россия атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара Шахедами пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Все службы выехали на место происшествия.

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что враг бил недалеко от Кропивницкого. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.

По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, Россия атаковала область БпЛА, но попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Работа ПВО в ночь на 19 июля 2023 года

В ПС ВСУ сообщили, что по результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет Калибр;

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Враг атакует Украину ракетами и дронами, но наши военные дают отпор на поле боя и имеют успехи на определенных направлениях. Чтобы узнать больше о ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий.

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