Украина

Через передовую в Крым — новый путь от оккупантов для российских туристов: карта боевых действий в Украине 19 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2023, 06:00
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0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ
0:03:40
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Загинув Ярослав Пікуза
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Мечтал построить дом для бездомных животных, но погиб под Бахмутом… История воина и медийщика Ярослава Пикузы
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