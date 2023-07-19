Через передовую в Крым — новый путь от оккупантов для российских туристов: карта боевых действий в Украине 19 июля в режиме онлайн

На карте боевых действий каждый день происходят метаморфозы. Но, несмотря на это, российские оккупанты еще не желают приходить к пониманию, что все идет к их поражению.

Захватчики не замечают отсутствие логики в своих заявлениях и призывают российских туристов после очередного взрыва на мосту в Крыму ехать на отдых через временно оккупированные украинские области, где ведутся боевые действия.

Какой путешественник на такое отважится и сколько таких храбрецов будет, к сожалению, найти в сводках Генштаба ВСУ не получится. Ведь украинцы соблюдают правила и обычаи войны. Однако каждый оккупант в конце концов сможет запомнить, почему не стоит нарушать чужую государственную границу, и встретится с правосудием.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что атака 17 июля на Керченский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.

Длительная неспособность российского правительства перевести российское общество в военное положение будет иметь значительное влияние на российскую логистику, поскольку трафик от российского туризма в оккупированный Крым блокирует российскую логистику на юге Украины в разгар украинского контрнаступления.

Эксперты отмечают, что Керченский мост лежит вдоль одной из двух наземных линий связи. Именно они поддерживают южную группировку войск России. Другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Этот оставшийся единственный маршрут материально-технического обеспечения теперь является единственной точкой для поставки большого количества механизированных российских сил на юге Украины, необходимых для противостояния украинским контрнаступлениям.

Однако российские и оккупационные чиновники продолжают рекламировать оккупированный Крым как туристическое направление и призывают российских гражданских проезжать через зону боевых действий, а не советуют им избегать ее, как это сделало бы ответственное правительство.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив шесть крылатых ракет Калибр и 35 иранских ударных БпЛА Шахед-136.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть крылатых ракет Калибр и 31 ударный БпЛА противника типа Шахед-136.

Кроме того, враг нанес 70 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди мирного населения, разрушениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка.

На Шахтерском направлении, в районах Равнополье Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Равнополья Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области, Зализничное, Лобковое, Каменское Запорожской области. А также Синельниково и Никополь Днепропетровской области, Бургунка, Садовое, Береговое, Разлив Херсонской области и Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупационные войска продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды. В частности, в городе Лисичанск Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения Ахмат.

В населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха Красная Гвоздика, Космос и Прибой полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями (блиндажами) для размещения личного состава российских оккупационных войск.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два состава боеприпасов и три станции РЭБ врага.

В поселках, максимально приближенных к линии столкновения, россияне пытаются убрать эффект работы граждан, которые могут помогать украинской армии. Поэтому оккупанты закрывают города и села, в частности Кременную и Рубежное. Читай, как из-за россиян нарастает гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи.

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