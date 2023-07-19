Через передову до Криму — новий шлях від окупантів для російських туристів: карта бойових дій в Україні 19 липня в режимі онлайн

На карті бойових дій щодня відбуваються метаморфози. Та попри це російські окупанти ще не бажають приходити до розуміння, що все йде до їхньої поразки.

Тож загарбники не помічають відсутність логіки у своїх заявах та закликають російських туристів після чергової бавовни на мосту в Криму їхати на відпочинок через тимчасово окуповані українські області, де ведуться бойові дії.

Який мандрівник на таке наважиться і скільки таких сміливців буде, на жаль, знайти у зведеннях Генштабу ЗСУ не вийде. Адже українці дотримуються правил та звичаїв війни. Проте кожен окупант зрештою матиме змогу запам’ятати, чому не варто порушувати чужий державний кордон, та зустрінеться з правосуддям.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що атака 17 липня на Керченський міст, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України.

Тривала неспроможність російського уряду перевести російське суспільство на воєнний стан матиме значний вплив на російську логістику, оскільки трафік від російського туризму до окупованого Криму блокує російську логістику на південь України в розпал українського контрнаступу.

Експерти зазначають, що Керченський міст пролягає вздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку. Саме вони підтримують південне угруповання військ Росії. Інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Цей єдиний маршрут матеріально-технічного забезпечення, що залишився, тепер є єдиною точкою для постачання великої кількості механізованих російських сил на півдні України, необхідних для протистояння українським контрнаступам.

Одначе, російські та окупаційні чиновники продовжують рекламувати окупований Крим як туристичний напрямок та закликають російських цивільних проїжджати через зону бойових дій, а не радять їм уникати її, як це зробив би відповідальний уряд.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши шість крилатих ракет Калібр та 35 іранських ударних БпЛА Шахед-136.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість крилатих ракет Калібр та 31 ударний БпЛА противника типу Шахед-136.

Крім того, ворог завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Орлівка та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Максимільянівка.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області, Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області. А також Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області, Бургунка, Садове, Берегове, Розлив Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури під власні потреби. Зокрема, в місті Лисичанськ Луганської області, противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу Ахмат.

В населених пунктах Ялта, Юр’ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку Червона Гвоздика, Космос та Прибій повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами (бліндажами) для розміщення особового складу російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, наші захисники знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.

У селищах, що максимально наближені до лінії зіткнення, росіяни намагаються прибрати ефект роботи громадян, що можуть допомагати українській армії. Тому окупанти закривають міста і села, зокрема Кремінну та Рубіжне. Читай, як через росіян наростає гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги.

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