Україна

Через передову до Криму — новий шлях від окупантів для російських туристів: карта бойових дій в Україні 19 липня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Липня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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