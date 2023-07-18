Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги

Російська армія закрила на в’їзд Рубіжне та Кремінну. Вони бояться українського контрнаступу. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів Яні Брензей про нові правила в’їзду до тимчасово окупованих Рубіжного та Кремінної. Повідомив, що старі перепустки вже не діють, а отримати нові вкрай складно.

Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці

У селищах, що максимально наближені до лінії зіткнення, росіяни намагаються прибрати ефект роботи громадян, що можуть допомагати українській армії. Тому окупанти закривають міста і села.

Навіть якщо в тебе є рідні в Кремінній чи Рубіжному, це не дає можливості потрапити без перепустки, чоловіків можуть мобілізувати, змушують отримувати російські паспорти, — каже Артем Лисогор.

У Кремінну та Рубіжне, а також міста і села на околицях, росіяни завозять своїх громадян. Бригади “ремонтників”, які обкрадають будинки людей, заїжджають з Росії, вивозять усе майно людей, а потім тікають назад.

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Те, що завозять людей, можливо, пов’язано з виборами. Щоб розбавити кількість проукраїнського населення.

Але Росія й так робитиме на виборах що хоче, жодного європейського контролю.

Росіяни вже заявляють про сформовані територіальні та дільничі комісії на тимчасово окупованих територіях України. Обіцяють інтернет та прозорість, але на більшості територій немає навіть світла.

Артем Лисогор розповів, як живуть люди на тимчасово окупованих територіях. Гуманітарна ситуація досить важка. Він називає її критичною.

З постачанням продовольства і ліків — великі проблеми. Те, що є, коштує дуже дорого.

— Люди не можуть собі дозволити цього. Єдині, хто отримує зараз гроші, держслужбовці, які перейшли на російський бік.

Малозабезпечені верстви населення залишаються без допомоги. Якщо люди дістають поранення у себе вдома чи на вулиці, вони самостійно надають собі допомогу. Швидкі не приїжджають. Води майже немає.

Каналізаційна проблема також критична. Росіяни вкрали метал Сєверодонецького санпропускника. Ремонт та “налагодження” життя проводяться лише на територіях, окупованих з 2014 року для створення картинки, завозять акторів, яких фотографують на фоні “гуманітарки”.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій 18 липня.

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