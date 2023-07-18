Україна

Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Липня 2023, 15:00

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