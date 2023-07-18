Два Солнцепьоки не витримали вогню української артилерії: карта бойових дій в Україні 18 липня в режимі онлайн

Поки на території РФ зростає непокора командирів, на карті бойових дій їхні підопічні продовжують втрачати як свій особовий склад, так і технічне забезпечення.

Зокрема Генштаб ЗСУ повідомляє про знищення двох важких вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок, а також станції РЕБ ворога.

Що ще втратили російські окупанти на українській території, окрім своєї гідності, а часом і життя? Читай далі.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що міністерство оборони РФ почало звільняти та арештовувати командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російських військ і, схоже, прискорює ці зусилля. Це, ймовірно, пов’язано з випадками непокори.

Здається, непокора серед командирів поширюється на деяких їхніх солдатів.

Посилення динаміки непокори серед російських командирів в Україні може спонукати інших командирів до більш відвертого протистояння російському військовому керівництву.

Ймовірно, російські командири встановлюють інформаційні умови, щоб запобігти покаранню російського міноборони за непокору, поширюючи наративи серед російських військовослужбовців уздовж фронту, ризикуючи тим самим повсюдною деморалізацією.

Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які є критично важливими для російської еластичної оборони на півдні України.

Російські оборонні операції на півдні України відбуваються за схемою, за якою один ешелон російських військ уповільнює та деградує, атакуючи українські сили, доки другий ешелон не контратакує з підготовлених оборонних позицій, щоб відбити український наступ.

Тактичні контратаки з підготовлених позицій вимагають певного рівня мотивації та морального духу, який криза ланцюга командування може підірвати аж до провалу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби РФ завдала п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Плещіївка та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під вогнем ворожої авіації, наші захисники відбили усі атаки окупантів в районі міста Авдіївка. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та біля Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара і здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса, Преображенка Запорізької області, Дудчани, Веселе, Львове, Садове Херсонської області та місто Херсон. Під вогонь потрапив і Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників.

Попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Авіація сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби наші захисники знищили три ударних БпЛА противника типу Шахед-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. А також дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок, 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.

Та за свободу України та всього світу стоять різні народи. Читай історію польського військкора, який 16 місяців допомагає в Україні.

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