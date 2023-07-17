Ворог продовжує бити по мирних жителях! Що відомо про обстріл Білопілля 17 липня — детально

Сьогодні, 17 липня, російські окупанти вкотре обстріляли мирне населення та об’єкт цивільної інфраструктури Білопілля Сумської області.

За попередніми даними, є поранені та загиблі. Читай у нашому матеріалі, що відомо про вибухи в Білопіллі Сумської області 17 липня.

Вибухи в Білопіллі Сумської області 17 липня: що відомо про обстріл

Російські окупанти завдали артилерійського обстрілу в напрямку міста Білопілля. Загалом пролунало три вибухи. Про це повідомляють у Сумській ОВА. Вибухи пролунали близько 12:35-12:39.

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Нині відомо про двох загиблих жінок та десятьох поранених унаслідок обстрілу Білопілля на Сумщині, про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко. Загиблим жінкам було 76 та 74 роки, в момент вибуху вони перебували в місцевому сквері.

18 липня в Білопільській громаді оголошено жалобу.

Також відомо про руйнування адміністративного приміщення. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі та мирних жителях. Юрій Зарко повідомив, що чотири снаряди вибухнули в центрі міста, ще три — на околицях.

Один снаряд влучив у пожежну частину, серед поранених є шість працівників ДСНС. Усі вони госпіталізовані.

Пораненим надають невідкладну допомогу.

Прокуратура Сумщини повідомила, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вікна-новини стежать за ситуацією та оновлюватимуть матеріал.

Раніше ми розповідали про вибухи в Запоріжжі 12 липня.

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Фото: ілюстративне, ДСНС