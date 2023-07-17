Війна в Україні

Ворог продовжує бити по мирних жителях! Що відомо про обстріл Білопілля 17 липня — детально

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Липня 2023, 16:35
Вибухи в Сумській області 17 липня: що відомо про обстріл

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