Війна в Україні

Необхідність, яка назріла вже давно. У Сумській області оголошують евакуацію: з яких територій

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Липня 2023, 15:45
Евакуація
Фото: Pexels

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