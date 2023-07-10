Необхідність, яка назріла вже давно. У Сумській області оголошують евакуацію: з яких територій

Через регулярні російські обстріли страждають мирні українці. Особливо важко доводиться жителям прифронтових областей та регіонів, що близькі до кордону з РФ.

У зв’язку з підвищеним рівнем небезпеки обстрілів, у Сумській ОВА заявили про необхідність евакуації жителів Сумської області. Про яку саме територію йдеться та як проходитиме евакуація — розповідаємо далі.

Евакуація з Сумської області: що відомо

Після ґрунтовного аналізу оперативної ситуації на прикордонні Сумської області керівники області ухвалили рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, що розташовані у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

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Голова Сумської ОВА Володимир Артюх за підсумками Ради оборони Сумщини заявив, що це необхідність, яка назрівала вже давно.

З січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинули 35 цивільних осіб, а за останній місяць — 17 людей, з яких одна дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області, — зазначив він.

Окрім реальної загрози життю, у селищах та населених пунктах через обстріли немає світла, не працюють лікарні та магазини, заклади освіти. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти.

На територію Сумської області заходять й ворожі ДРГ, зазначив Володимир Артюх.

Перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це наражатиме цивільних на ще більшу небезпеку.

Через це обласна військова адміністрація готує розпорядження щодо евакуації людей з п’ятикілометрової зони від Державного кордону України.

— Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані. Евакуація буде проводитися з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку.

Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби й ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.

Росіяни також тримають у напрузі й Запорізьку область та регіони, що розташовані поруч із Запорізькою атомною електростанцією. Як діяти, якщо окупанти підірвуть ЗАЕС та чи проходитиме евакуація, ми розповідали раніше.

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