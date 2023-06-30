Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС

Українців повідомили, що росіяни замінували Запорізьку АЕС та, ймовірно, готують провокацію. Через це українців інформують, що робити у разі вибуху на ЗАЕС, також проводять навчання, щоб знати, як діяти у надзвичайній ситуації.

Як відбуватиметься евакуація у випадку надзвичайної ситуації на ЗАЕС

На спеціальному проміжному евакуаційному пункті десятки спецавтівок та надзвичайників у захисному спорядженні чекають людей із забрудненої радіацією території.

Спеціалісти мають радіометр РДС-100, який вимірює кількість альфа-частинок на сантиметр квадратний за хвилину. Евакуйованих доправляють на “швидких” та бусах, увесь транспорт та люди проходять обробку — деконтамінацію.

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На навчаннях мешканців забрудненої території вдають добровольці, вони прихопили з собою лише найнеобхідніше.

Одна із жительок Запоріжжя Ольга Шейко каже, що участь у подібних навчаннях дуже корисна, навіть попри те, що будь-яку корисну інформацію можна знайти у мережі.

Уже має бути заготовлена деяка їжа, вода. Якщо це дійсно станеться, треба затуляти вікна, вентиляційні отвори. Шукати повідомлення, де будуть ці пункти евакуації, — говорить вона.

Кілька добровольців вдають опромінених, яким на місці надаватимуть першу допомогу. Водночас в одній з міських лікарень також розгорнули пункт деконтамінації для приймання пацієнтів.

Фахівець з цивільної оборони п’ятої міської лікарні Запоріжжя Сергій Хазиненко розповідає про процес:

Люди роздягаються, купаються, потім вдягають чистий одяг та йдуть отримувати медичну допомогу.

На обробку спецрозчином одного пацієнта, каже медсестра Дарина, дається менш як дві хвилини.

Надзвичайники кажуть: у разі аварії на ЗАЕС, яку ладні вчинити окупанти, будуть розгорнуті понад два десятки логістичних центрів, куди прямуватимуть люди задля евакуації: бусами та власними авто. Також буде понад 20 потягів, які вивозитимуть людей.

Посадовці нині розглядають найгірший сценарій, коли доведеться евакуйовувати із зараженої зони частину мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Енергетики твердять: нині з шести енергоблоків ЗАЕС — п’ять у холодному резерві, один у гарячому. Відтак, глобальної катастрофи, напевне, вдасться уникнути. Утім, головне зараз — зберігати спокій.

Раніше ми розповідали, що робити у разі підриву ЗАЕС. Читай вказівки від МВС за посиланням.

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Фото: Дніпропетровська ОВА