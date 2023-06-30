Десятки спецавтомобилей, эвакуационные пункты и измерение радиации — как будет проходить эвакуация в случае взрыва на ЗАЭС

Украинцам сообщили, что россияне заминировали Запорожскую АЭС и вероятно готовят провокацию. Из-за этого украинцев информируют о том, что делать при взрыве на ЗАЭС, также проводят учения, чтобы знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Как будет проходить эвакуация в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

На специальном промежуточном эвакуационном пункте десятки спецавтомобилей и чрезвычайных ситуаций в защитном снаряжении ждут людей с загрязненной радиацией территории.

Специалисты снабжены радиометром РДС-100, измеряющим количество альфа-частиц на сантиметр квадратный в минуту. Эвакуированных доставляют на “скорых” и бусах, весь транспорт и люди проходят обработку — деконтаминацию.

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На учениях жителей загрязненной территории изображают добровольцы, они прихватили с собой только самое необходимое.

Одна из жительниц Запорожья Ольга Шейко говорит, что участие в подобных учениях очень полезно, даже несмотря на то, что любую информацию можно найти в сети.

Уже должна быть приготовлена некоторая еда, вода, еда. Если это действительно произойдет, нужно закрывать окна, вентиляционные отверстия. Искать сообщения, где будут эти пункты эвакуации, — говорит она.

Несколько добровольцев делают вид облученных, которым на месте будут оказывать первую помощь. В одной из городских больниц также развернули пункт деконтаминации для приема пациентов.

Специалист по гражданской обороне пятой городской больницы Запорожья Сергей Хазиненко рассказывает о процессе:

Люди раздеваются, купаются, потом одевают чистую одежду и идут получать медицинскую помощь.

На обработку спецраствором одного пациента, говорит медсестра Дарья, дается менее двух минут.

Чрезвычайники говорят: в случае аварии на ЗАЭС, которую готовы совершить оккупанты, будут развернуты более двух десятков логистических центров, куда будут направляться люди для эвакуации: бусами и собственными авто. Также будет более 20 поездов, которые будут вывозить людей.

Чиновники сейчас рассматривают худший сценарий, когда придется эвакуировать из зараженной зоны часть жителей Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Энергетики утверждают: сейчас из шести энергоблоков ЗАЭС пять пребывают в холодном резерве, один — в горячем. Следовательно, глобальной катастрофы, вероятно, удастся избежать. Впрочем, главное сейчас — сохранять спокойствие.

Ранее мы рассказывали, что делать при подрыве ЗАЭС. Читай инструкции от МВД по ссылке.

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Фото: Днепропетровская ОВА