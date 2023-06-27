Ещё одна зона отчуждения? Какие территории окажутся под угрозой в случае аварии на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной, и сейчас существует вероятность того, что оккупанты реализуют план, который приведет к огромной техногенной катастрофе. Ведь и мы, и весь мир убедились: у россиян нет никаких красных линий.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она, напичканная взрывчаткой и оружием, остается в руках оккупантов.

Чего ждать украинцам от российских оккупантов на ЗАЭС, какой из сценариев будет иметь худшие последствия и каким на самом деле будет масштаб возможной катастрофы — обо всем этом рассказываем дальше.

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В Энергоатоме считают: если россияне прибегнут к такому теракту, то масштабы могут быть невероятно большими.

Радиация затронет не только территорию Украины, но и находящиеся рядом страны.

Научный сотрудник Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов говорит: по их расчетам, больше всего от радиации пострадает именно оккупированная территория.

Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк отмечает, что в опасности может оказаться зона в 50 километров. Также он говорит, что разница между техногенной катастрофой 1986 года и той, которой сейчас боится весь мир, велика: сейчас на ЗАЭС работает только один из шести реакторов.

А глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уверяет: таких радиозагрязнений, как во время аварии на Чернобыльской АЭС, на ЗАЭС не будет.

— Самое главное — выдержать первые два часа в полностью закрытом помещении. Также нужно сделать запасы пищи и воды, — рассказал Юрий Малашко.

Какие населенные пункты окажутся под угрозой

Под угрозой радиационного заражения могут оказаться населённые пункты в радиусе около 50 километров.

В Запорожской области:

Каменка-Днепровская,

Кушугум,

Малокатериновка,

Балабино,

Балки,

Васильевка,

Большая и Малая Белозерки,

Днепрорудное,

Николаевка.

А также населенные пункты Днепропетровской области:

Никополь,

Марганец,

Покровское,

Красногригорьевка,

Грушевка,

Томаковка,

Покров.

Как построена ЗАЭС и действительно ли можно ожидать опасности оттуда, мы писали в другом материале.

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