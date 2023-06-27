Ещё одна зона отчуждения? Какие территории окажутся под угрозой в случае аварии на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной, и сейчас существует вероятность того, что оккупанты реализуют план, который приведет к огромной техногенной катастрофе. Ведь и мы, и весь мир убедились: у россиян нет никаких красных линий.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она, напичканная взрывчаткой и оружием, остается в руках оккупантов.
Чего ждать украинцам от российских оккупантов на ЗАЭС, какой из сценариев будет иметь худшие последствия и каким на самом деле будет масштаб возможной катастрофы — обо всем этом рассказываем дальше.
В Энергоатоме считают: если россияне прибегнут к такому теракту, то масштабы могут быть невероятно большими.
Радиация затронет не только территорию Украины, но и находящиеся рядом страны.
Радиация затронет не только территорию Украины, но и находящиеся рядом страны.
Научный сотрудник Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов говорит: по их расчетам, больше всего от радиации пострадает именно оккупированная территория.
Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк отмечает, что в опасности может оказаться зона в 50 километров. Также он говорит, что разница между техногенной катастрофой 1986 года и той, которой сейчас боится весь мир, велика: сейчас на ЗАЭС работает только один из шести реакторов.
А глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уверяет: таких радиозагрязнений, как во время аварии на Чернобыльской АЭС, на ЗАЭС не будет.
— Самое главное — выдержать первые два часа в полностью закрытом помещении. Также нужно сделать запасы пищи и воды, — рассказал Юрий Малашко.
Под угрозой радиационного заражения могут оказаться населённые пункты в радиусе около 50 километров.
В Запорожской области:
А также населенные пункты Днепропетровской области:
Как построена ЗАЭС и действительно ли можно ожидать опасности оттуда, мы писали в другом материале.
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