Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною й нині існує імовірність того, що окупанти реалізують план, який призведе до величезної техногенної катастрофи. Адже і ми, і увесь світ переконалися: в росіян немає ніяких червоних ліній.

Запорізька АЕС — найбільша атомна станція у Європі. Вона, нашпигована вибухівкою та зброєю, залишається у руках окупантів.

Чого чекати українцям від російських окупантів на ЗАЕС та який зі сценаріїв матиме найгірші наслідки, яким насправді буде масштаб можливої катастрофи — про усе це розповідаємо далі.

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В Енергоатомі вважають: якщо росіяни вдадуться до такого теракту, то масштаби можуть бути неймовірно великими.

Радіація зачепить не лише територію України, а й країни, що знаходяться поряд.

Науковий співробітник Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки Захар Іванов каже: за розрахунками, найбільше від радіації постраждає саме окупована нині територія.

Професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Желєзняк наголошує, що у небезпеці може опинитися зона у 50 кілометрів. Також він каже, що різниця між техногенною катастрофою 1986 року та тією, якої зараз боїться весь світ, велика: нині на ЗАЕС працює лише один з шести реакторів.

Натомість голова Запорізької ОВА Юрій Малашко запевняє: таких радіозабруднень, як під час аварії на Чорнобильській АЕС, на ЗАЕС не буде.

— Найголовніше — витримати перші дві години у повністю замкненому приміщенні. Також треба зробити запаси їжі та води, — розповів Юрій Малашко.

Які населені пункти опиняться під загрозою

Під загрозою радіаційного зараження можуть опинитися населені пункти у радіусі близько 50 кілометрів.

У Запорізькій області:

Кам’янка-Дніпровська,

Кушугум,

Малокатеринівка,

Балабине,

Балки,

Василівка,

Велика та Мала Білозерки,

Дніпрорудне,

Михайлівка.

А також населені пункти Дніпропетровської області:

Нікополь,

Марганець,

Покровське,

Червоногригорівка,

Грушівка,

Томаківка,

Покров.

Як побудована ЗАЕС та чи справді можна чекати небезпеки звідти, ми писали в іншому матеріалі.

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