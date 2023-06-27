Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною й нині існує імовірність того, що окупанти реалізують план, який призведе до величезної техногенної катастрофи. Адже і ми, і увесь світ переконалися: в росіян немає ніяких червоних ліній.
Запорізька АЕС — найбільша атомна станція у Європі. Вона, нашпигована вибухівкою та зброєю, залишається у руках окупантів.
Чого чекати українцям від російських окупантів на ЗАЕС та який зі сценаріїв матиме найгірші наслідки, яким насправді буде масштаб можливої катастрофи — про усе це розповідаємо далі.
В Енергоатомі вважають: якщо росіяни вдадуться до такого теракту, то масштаби можуть бути неймовірно великими.
Радіація зачепить не лише територію України, а й країни, що знаходяться поряд.
Радіація зачепить не лише територію України, а й країни, що знаходяться поряд.
Науковий співробітник Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки Захар Іванов каже: за розрахунками, найбільше від радіації постраждає саме окупована нині територія.
Професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Желєзняк наголошує, що у небезпеці може опинитися зона у 50 кілометрів. Також він каже, що різниця між техногенною катастрофою 1986 року та тією, якої зараз боїться весь світ, велика: нині на ЗАЕС працює лише один з шести реакторів.
Натомість голова Запорізької ОВА Юрій Малашко запевняє: таких радіозабруднень, як під час аварії на Чорнобильській АЕС, на ЗАЕС не буде.
— Найголовніше — витримати перші дві години у повністю замкненому приміщенні. Також треба зробити запаси їжі та води, — розповів Юрій Малашко.
Під загрозою радіаційного зараження можуть опинитися населені пункти у радіусі близько 50 кілометрів.
У Запорізькій області:
А також населені пункти Дніпропетровської області:
Як побудована ЗАЕС та чи справді можна чекати небезпеки звідти, ми писали в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!