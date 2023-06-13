Заклеїти вікна, а далі що? Алгоритм дій, що робити у разі радіаційної аварії

З огляду на події, що протягом останнього тижня відбулися в Україні, люди все активніше обговорюють загрозу для Запорізької АЕС. Адже знищення Каховського водосховища може спричини й вибух на ЗАЕС.
Що робити при радіаційній аварії та як убезпечитися від небезпеки, розповідаємо далі.
Міністерство охорони здоров’я склало алгоритм дій, якого варто дотримуватися при радіаційній небезпеці для населення.
Основне — потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ти знаходишся на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати, — пишуть в МОЗ.
Як правильно знезаразити себе та знайти безпечне місце для перебування при радіаційній аварії, пояснюємо далі.
Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
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Зверни увагу, що при митті волосся не можна використовувати кондиціонери, бо вони можуть закріпити радіацію на тобі.
Зверни увагу, що при митті волосся не можна використовувати кондиціонери, бо вони можуть закріпити радіацію на тобі.
Після цього уважно стеж за новинами від офіційних джерел інформації, влади. Ввімкни радіо, аби не втратити зв’язок із зовнішнім світом.
До речі, існує також й так звана “антиядерна” дієта! Про правила харчування під час радіаційної аварії читай у нашому іншому матеріалі.
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