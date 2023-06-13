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Заклеїти вікна, а далі що? Алгоритм дій, що робити у разі радіаційної аварії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Червня 2023, 21:00
Що робити при радіаційній аварії
Фото: Pexels

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