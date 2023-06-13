Заклеїти вікна, а далі що? Алгоритм дій, що робити у разі радіаційної аварії

З огляду на події, що протягом останнього тижня відбулися в Україні, люди все активніше обговорюють загрозу для Запорізької АЕС. Адже знищення Каховського водосховища може спричини й вибух на ЗАЕС.

Що робити при радіаційній аварії та як убезпечитися від небезпеки, розповідаємо далі.

Що робити у разі радіаційної аварії

Міністерство охорони здоров’я склало алгоритм дій, якого варто дотримуватися при радіаційній небезпеці для населення.

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Основне — потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ти знаходишся на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати, — пишуть в МОЗ.

Як правильно знезаразити себе та знайти безпечне місце для перебування при радіаційній аварії, пояснюємо далі.

Як захистити приміщення під час радіаційної аварії

Під час виникнення радіаційної небезпеки, обов’язково варто терміново піти до приміщення та перебувати в ньому. Це може бути підвал або середина будівлі. Тримай поруч тварин, не випускай їх гуляти на вулицю. Заклей всі вікна та двері, а краще перебувай у приміщенні без них. Не користуйся системою вентиляції, кондиціонерами чи обігрівачами.

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Як знезаразити себе у разі радіаційної аварії

Зніми з себе одяг, обережно, аби не струсити радіоактивний пил. Помісти його у герметичний контейнер чи пакет, тримай якомога далі від інших людей та тварин. Помийся, якщо є така можливість, з милом та шампунем. Якщо води немає, обітри серветками всі відкриті ділянки тіла, особливо зверни увагу на очі, вуха, брови та вії. Одягни чистий одяг.

Зверни увагу, що при митті волосся не можна використовувати кондиціонери, бо вони можуть закріпити радіацію на тобі.

Після цього уважно стеж за новинами від офіційних джерел інформації, влади. Ввімкни радіо, аби не втратити зв’язок із зовнішнім світом.

Харчування у разі вибуху на АЕС

Вживай лише воду у пляшках, не використовуй воду з централізованого водопостачання. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою. Безпечними до вживання є продукти, що були у герметичному пакуванні: консерви, банки. Також можна вживати їжу з морозильної камери та холодильника. Перед відкриттям їжі чи води, пакування варто протерти вологим рушником чи серветкою, а тканину покласти у поліетиленовий пакет якнайдалі від людей та тварин.

До речі, існує також й так звана “антиядерна” дієта! Про правила харчування під час радіаційної аварії читай у нашому іншому матеріалі.

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