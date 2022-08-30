Радіаційна аптечка — що покласти та кому не варто приймати йодид калію

Нині абсолютно вся Європа живе як на голках: країна-терорист Росія тримає палець на спусковому гачку радіаційної катастрофи, яка рівносильна шести Чорнобилям! Суспільство в паніці: чи можливо вберегтися від катастрофи, що робити, якщо аварія на ЗАЕС таки відбудеться та як собі допомогти у такому випадку?

Директор Інституту клінічної радіології ННЦРМ Анатолій Чумак розповів, що потрібно робити, якщо Росія підірве ЗАЕС та що передусім має бути у радіаційній аптечці.

Чим небезпечна радіація?

Небезпечним радіоактивним випромінюванням та дією елементів, що містяться в радіації.

Елементи, на кшталт радіоактивного йоду, легко потрапляють до нашого організму та повільно знищують його. Це відбувається, тому що населення нашого регіону має недостатню кількість йоду у щитоподібних залозах. Тому цей орган поглинає в себе абсолютно весь йод, який може отримати — і радіоактивний також.

Що має бути в радіаційній аптечці

Звісно, найкращу профілактику дає йод або йодид калію. Велика кількість цих елементів блокуватиме рецептори до поглинання радіаційного йоду. 125-грамові таблетки для дорослої людини до 40 років блокують щитоподібну залозу, не даючи радіаційному йоду “приставати” до неї.

Чумак застерігає: йодована профілактика проводиться лише для людей до 40 років.

Вживання йодиду калію особами віком 40+ потрібне лише за дуже високої загрози радіаційного забруднення.

— Таких препаратів в аптеках ви не знайдете, бо їх там бути й не повинно: засоби, що здатні блокувати радіаційний вплив на організм людини заздалегідь роздають у тих регіонах, де небезпека радіаційного забруднення є явною. Такі препарати мають довгий термін зберігання.

Приймати такі таблетки необхідно лише після сигналу органів місцевої влади, які постійно моніторять ситуацію з радіаційним фоном.

Дітям такі таблетки також можна давати, проте суворо дотримуючись дозування: четвертину або половину таблетки.

Найпоширеніші міфи: що не допоможе при радіаційній катастрофі

Йод. Насправді йод не допомагає при радіоактивному забрудненні, оскільки сама суть препаратів з йодом у їхньому складі — дати багато нерадіоактивного йоду щитівці, аби наситити її та зробити невразливою до йоду з радіаційних елементів.

У розчині йоду мала концентрація цього елементу, тож допомогти він не зможе.

Йодована сіль. Концентрація йоду там мізерна, людині не вистачить й цілого упакування такої солі, аби заблокувати рецептори своєї щитоподібної залози.

Концентрація йоду там мізерна, людині не вистачить й цілого упакування такої солі, аби заблокувати рецептори своєї щитоподібної залози. Приймати йодид калію у таблетках абсолютно неприпустимо для профілактики: ендокринна система наскільки крихка, що будь-які гормональні стрибки без виправданого ризику можуть стати фатальними. До того ж у період критичної необхідності такі таблетки можуть просто не допомогти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про дії у випадку радіаційної аварії на Запорізькій АЕС: що робити, якщо вибухне ЗАЕС?

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