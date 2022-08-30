Радиационная аптечка — что положить и кому не стоит принимать йодид калия

Сейчас абсолютно вся Европа живет как на иголках: страна-террорист Россия держит палец на спусковом крючке радиационной катастрофы, равной шести Чернобылям! Общество в панике: возможно ли уберечься от катастрофы, что делать, если авария на ЗАЭС произойдет и как помочь в таком случае?
Директор Института клинической радиологии ННЦРМ Анатолий Чумак рассказал, что нужно делать, если Россия подорвет ЗАЭС и что обязательно должно быть в радиационной аптечке.
Опасны радиоактивное излучение и действие элементов, содержащихся в радиации.
Элементы, по типу радиоактивного йода, легко попадают в наш организм и медленно уничтожают его. Это происходит, потому что население нашего региона имеет недостаточное количество йода в щитовидных железах. Поэтому щитовидка поглощает абсолютно весь йод, который может получить — и радиоактивный тоже.
Конечно, лучшую профилактику дает йод или йодид калия. Высокий уровень этих элементов будет блокировать рецепторы для поглощения йода радиационного. 125-граммовые таблетки для взрослого человека до 40 лет блокируют щитовидную железу, не давая радиационному йоду “приставать” к ней.
Чумак предостерегает: йодированная профилактика проводится только для людей до 40 лет. Употребление йодида калия лицами в возрасте 40+ нужно только при очень высокой угрозе радиационного загрязнения.
Чумак предостерегает: йодированная профилактика проводится только для людей до 40 лет. Употребление йодида калия лицами в возрасте 40+ нужно только при очень высокой угрозе радиационного загрязнения.
— Таких препаратов в аптеках вы не найдете, потому что их там быть и не должно: средства, способные блокировать радиационное воздействие на организм человека, заранее раздают в тех регионах, где опасность радиационного загрязнения явная. Такие препараты имеют длительный срок хранения.
Принимать такие таблетки необходимо исключительно после сигнала органов местных властей, постоянно мониторящих ситуацию с радиационным фоном.
Детям такие таблетки можно давать, однако строго соблюдая дозировку: четверть или половину таблетки.
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В растворе йода небольшая концентрация этого элемента, так что помочь он не сможет.
В растворе йода небольшая концентрация этого элемента, так что помочь он не сможет.
Напомним, ранее мы рассказывали о действиях в случае радиационной аварии на Запорожской АЭС: что делать, если взорвется ЗАЭС?
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