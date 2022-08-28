Росіяни катують персонал ЗАЕС, щоб вони не розповіли МАГАТЕ, що насправді відбувалося на атомній станції

Росіяни катують працівників Запорізької атомної електростанції перед приїздом місії МАГАТЕ.

Про це розповіли в Енергоатомі, з посиланням на авторитетне видання The Telegraph.

Про знущання окупантів розповів сам персонал. Людей саджають “на підвал”, аби вони не могли розповісти представникам місії про те, що відбувається на АЕС.

Ситуація на нашій станції залишається складною, це пов’язано з діяльністю окупанта, яка безглузна, безмістовна і вкладається в поняття ядерного тероризму. Заклади охорони здоров’я і ДСНС — всі працюють в штатному режимі.

— Всі опрацьовують питання, пов’язані з можливими заходами. Усі спокіні, врівноважені, всі розуміють всі загрози й готуються до всіх наслідків, які можуть виникнути, — розповідає голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Більше про ситуацію на Запорізькій атомній станції — Анастасія Єчкалова.

Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк розповіла, що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС.