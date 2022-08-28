Україна

Росіяни катують персонал ЗАЕС, щоб вони не розповіли МАГАТЕ, що насправді відбувалося на атомній станції

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 28 Серпня 2022, 17:30

Більше відео
0:05:23
Як з вересня працюватимуть школи в Києві
95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 28 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 28 серпня
0:02:47
Ситуація у Запорізькій області
Ситуація у Запорізькій області критична: люди залишаються без кінцівок, а стіни в будинках – як решето
0:03:15
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Дивитись більше

Останні відео
0:05:55
Ярмак про перезапис пісні Моя страна українською мовою

Відчув, що просто не можу співати російською — Ярмак про українізацію хіта Моя країна
0:05:53
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Нищили майно, катували та вбивали. Історія пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни
0:03:38
Запорізька АЕС
Росіяни катують персонал ЗАЕС, щоб вони не розповіли МАГАТЕ, що насправді відбувалося на атомній станції
0:05:23
Як з вересня працюватимуть школи в Києві
95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 28 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 28 серпня
0:02:47
Ситуація у Запорізькій області
Ситуація у Запорізькій області критична: люди залишаються без кінцівок, а стіни в будинках – як решето
Росіяни катують персонал ЗАЕС, щоб вони не розповіли МАГАТЕ, що насправді відбувалося на атомній станції
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
0:03:15
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Ситуація на фронті в Україні 27.08.2022 - що відбувається в Херсоні
Або росіяни йдуть звідти, або гинуть — Олег Жданов розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку
0:03:28
Прикордонники
Українські прикордонники відверто про перші дні вторгнення: ми стримували орди росіян, як могли
Більше відео
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Читати далі
Нищили майно, катували та вбивали. Історія пенсіонера з Северинівки, якого викрали росіяни
Як з вересня працюватимуть школи в Києві
Читати далі
95% київських шкіл мають належні укриття — як проходитиме навчання у столичних закладах освіти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь