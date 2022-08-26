Україна за крок від радіаційної катастрофи? Що відбувається на ЗАЕС зараз та як реагує світ

Ядерний тероризм Росії все посилюється. Загарбники щодня погіршують умови роботи Запорізької атомної електростанції, а вчора Україну сколихнула новина про повну зупинку ЗАЕС.

Читай, що стало причиною відімкнення станції від електромережі, яка ситуація зараз на ядерному об’єкті та в Енергодарі, а також як реагує Україна та світ на воєнні злочини РФ.

Учора, 25 серпня, вперше в історії своєї роботи Запорізька АЕС опинилась відключеною від енергомережі. Про це повідомив Енергоатом.

Остання четверта лінія зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України (Дніпровська) двічі роз’єднувалась внаслідок пожеж на золовідвалах Запорізької ТЕС, яка розташована поруч.

Раніше росіяни обстріляли три інші лінії зв’язку, а згодом почали гатити по золовідвалах, щоб звинуватити в цьому Україну та підняти хмари радіоактивного пилу.

Адже саме в цих складах зберігаються відходи від роботи теплових електростанцій, які містять високу концентрацію отруйних речовин та підвищений рівень радіації.

Станом на ранок 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Для власних потреб станція використовує лінію з енергосистеми України ЗАЕС — Запорізька ТЕС, яку вдалося вчора відремонтувати.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі, — повідомляють в Енергоатомі.

Наразі проблем з роботою обладнання станції немає.

Реакція України та світу на ядерний тероризм РФ

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що після зупинки АЕС одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції.

Їхня безперервна робота та професійна реакція персоналу ЗАЕС врятували весь світ від ядерної катастрофи.

— Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювала автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи, — наголосив Зеленський.

Він запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб не допустити аварії. Проте не все залежить від нашої держави. Тому МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, а світ має підсилити свій тиск на окупантів.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш своєю чергою заявив, що підтримує будь-яку місію МАГАТЕ до станції “з Києва”, тобто через підконтрольну Україні територію. Як відомо, росіяни проти цього.

Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення, — написав Гутерреш у Twitter. Представник Державного департаменту США Ведант Патель повідомив, що Штати уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС та засуджують будь-які спроби відключити станцію від української електромережі та перевести на російську лінію.

Очевидно, що обстріл і захоплення українських електростанцій та інфраструктури Росією є частиною її стратегії зі створення енергетичної кризи в Європі, — зазначив Патель на брифінгу.

Він підкреслив, що ніхто не має права перетворювати АЕС на зону активних бойових дій чи використовувати її у військових цілях. Ситуація на ЗАЕС — результат небезпечних дій російських військових та небажання повернути станцію під контроль України.