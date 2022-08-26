Украина в шаге от радиационной катастрофы? Что происходит на ЗАЭС сейчас и как реагирует мир

Ядерный терроризм России все больше усиливается. Захватчики ежедневно ухудшают условия работы Запорожской атомной электростанции, а вчера Украину всколыхнула новость о полной остановке ЗАЭС.

Читай, что стало причиной отключения станции от электросети, какая сейчас ситуация на ядерном объекте и в Энергодаре, а также как реагирует Украина и мир на военные преступления РФ.

Ситуация на ЗАЭС

Вчера, 25 августа, впервые в истории своей работы Запорожская АЭС оказалась отключенной от сети. Об этом сообщил Энергоатом.

Последняя четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины (Днепровская) дважды разъединялась в результате пожаров на золоотвалах находящейся рядом Запорожской ТЭС.

Ранее россияне обстреляли три другие линии связи, а впоследствии начали бить по золоотвалам, чтобы обвинить в этом Украину и поднять облака радиоактивной пыли.

Ведь именно в этих складах хранятся отходы от работы тепловых электростанций, содержащие высокую концентрацию отравляющих веществ и повышенный уровень радиации.

По состоянию на утро 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети. Для собственных нужд станция использует линию из энергосистемы Украины ЗАЭС — Запорожская ТЭС, которую вчера удалось отремонтировать.

Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети, — сообщают в Энергоатоме.

Пока что проблем с работой оборудования станции нет.

Реакция Украины и мира на ядерный терроризм РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что после остановки АЭС сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции.

Их непрерывная работа и профессиональная реакция персонала ЗАЭС спасли весь мир от ядерной катастрофы.

— Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработала автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.

Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы, — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что Украина делает все возможное, чтобы не допустить аварии. Однако не все зависит от нашего государства. Поэтому МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас, а мир должен усилить свое давление на оккупантов.