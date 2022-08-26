Украина в шаге от радиационной катастрофы? Что происходит на ЗАЭС сейчас и как реагирует мир

Ядерный терроризм России все больше усиливается. Захватчики ежедневно ухудшают условия работы Запорожской атомной электростанции, а вчера Украину всколыхнула новость о полной остановке ЗАЭС.
Читай, что стало причиной отключения станции от электросети, какая сейчас ситуация на ядерном объекте и в Энергодаре, а также как реагирует Украина и мир на военные преступления РФ.
Вчера, 25 августа, впервые в истории своей работы Запорожская АЭС оказалась отключенной от сети. Об этом сообщил Энергоатом.
Последняя четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины (Днепровская) дважды разъединялась в результате пожаров на золоотвалах находящейся рядом Запорожской ТЭС.
Ранее россияне обстреляли три другие линии связи, а впоследствии начали бить по золоотвалам, чтобы обвинить в этом Украину и поднять облака радиоактивной пыли.
Ведь именно в этих складах хранятся отходы от работы тепловых электростанций, содержащие высокую концентрацию отравляющих веществ и повышенный уровень радиации.
По состоянию на утро 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети. Для собственных нужд станция использует линию из энергосистемы Украины ЗАЭС — Запорожская ТЭС, которую вчера удалось отремонтировать.
Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети, — сообщают в Энергоатоме.
Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети, — сообщают в Энергоатоме.
Пока что проблем с работой оборудования станции нет.
Фото: Запорожская атомная электростанция / Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что после остановки АЭС сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции.
Их непрерывная работа и профессиональная реакция персонала ЗАЭС спасли весь мир от ядерной катастрофы.
— Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработала автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии.
Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы, — подчеркнул Зеленский.
Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы, — подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что Украина делает все возможное, чтобы не допустить аварии. Однако не все зависит от нашего государства. Поэтому МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас, а мир должен усилить свое давление на оккупантов.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в свою очередь заявил, что поддерживает любую миссию МАГАТЭ на станцию “из Киева”, то есть через подконтрольную Украине территорию. Как известно, россияне против этого.
Я по-прежнему глубоко озабочен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению, — написал Гутерреш в Twitter.
Я по-прежнему глубоко озабочен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению, — написал Гутерреш в Twitter.
Представитель Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что Штаты внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС и осуждают попытки отключить станцию от украинской электросети и перевести на российскую линию.
Очевидно, что обстрел и захват украинских электростанций и инфраструктуры Россией являются частью ее стратегии по созданию энергетического кризиса в Европе, — отметил Патель на брифинге.
Очевидно, что обстрел и захват украинских электростанций и инфраструктуры Россией являются частью ее стратегии по созданию энергетического кризиса в Европе, — отметил Патель на брифинге.
Он подчеркнул, что никто не имеет права превращать АЭС в зону активных боевых действий или использовать ее в военных целях. Ситуация на ЗАЭС — результат опасных действий российских военных и нежелание вернуть станцию под контроль Украины.
После отключения ЗАЭС от сети в городе-спутнике станции — Энергодаре — началась паника и фейковые сообщения о повышении радиационного фона.
Мэр города Дмитрий Орлов успокоил население и сообщил, что “радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует естественному”. Он призвал не употреблять препарат йодида калия без надобности.
Сам Энергодар уже находится на грани гуманитарной катастрофы. В результате действий россиян в городе исчезла электроэнергия и вода. Впоследствии Орлов сказал, что в городе началось возобновление электроснабжения.
Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы снова подключить канализационно-насосную станцию и возобновить работу скважин на питьевом водозаборе.
Фото: Дмитрий Орлов – Энергодарский городской голова / Telegram
Российские СМИ также сообщают об обесточивании временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Но больше всего страдают пациенты местных больниц, которым необходима бесперебойная работа медицинского оборудования — находящиеся в операционных, на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в реанимациях и т.д. Их жизнь оказалась под угрозой.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее рассказывал, что власти разрабатывают несколько планов действий в случае необходимости немедленной эвакуации из области.
Несмотря на то, что конструкция атомной электростанции устойчива к внешним воздействиям, таким как землетрясение или смерч, ни одна АЭС не рассчитана на обстрелы из тяжелого вооружения.
Старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк рассказала, что будет, если взорвется Запорожская АЭС.
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