Украина

Россияне пытают персонал ЗАЭС, чтобы они не рассказали МАГАТЭ, что действительно происходило на атомной станции

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 28 августа 2022, 17:30

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