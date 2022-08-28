Россияне пытают персонал ЗАЭС, чтобы они не рассказали МАГАТЭ, что действительно происходило на атомной станции

Россияне пытают работников Запорожской атомной электростанции перед приездом миссии МАГАТЭ.

Об этом рассказали в Энергоатоме, ссылаясь на авторитетное издание The Telegraph.

Об издевательствах оккупантов рассказал сам персонал. Людей сажают “на подвал”, чтобы они не могли рассказать представителям миссии о происходящем на АЭС.

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Ситуация на нашей станции остается сложной, это связано с деятельностью оккупанта, которая бессмысленна, бессодержательна и укладывается в понятие ядерного терроризма. Заведения здравоохранения и ГСЧС – все работают в штатном режиме.

— Все прорабатывают вопросы, связаны с возможными мерами. Все спокойные, уравновешенные, все понимают все угрозы и готовятся ко всем последствиям, которые могут возникнуть, — рассказывает председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Больше о ситуации на Запорожской атомной станции – Анастасия Ечкалова.

Старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк рассказала, что будет, если взорвется Запорожская АЭС.