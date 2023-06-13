Заклеить окна, а дальше что? Алгоритм действий, что делать при радиационной аварии

Учитывая события, которые в течение последней недели произошли в Украине, люди все активнее обсуждают угрозу для Запорожской АЭС. Ведь уничтожение Каховского водохранилища может привести и к взрыву на ЗАЭС.

Что делать при радиационной аварии и как уберечься от опасности, рассказываем дальше.

Что делать в случае радиационной аварии

Министерство здравоохранения составило алгоритм действий, который стоит соблюдать при радиационной опасности для населения.

Сейчас также смотрят

Основное — нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если ты находишься на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить, — пишут в Минздраве.

Как правильно обеззаразить себя и найти безопасное место в случае радиационной аварии, объясняем далее.

Как защитить помещение во время радиационной аварии

При возникновении радиационной опасности обязательно следует срочно пойти в помещение и находиться в нем. Это может быть подвал или комната внутри здания. Держи рядом животных, не выпускай их гулять на улицу. Заклей все окна и двери, а лучше находись в помещении без них. Не пользуйся системой вентиляции, кондиционерами или обогревателями.

Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Как обеззаразить себя при радиационной аварии

Сними с себя одежду, осторожно, чтобы не стряхнуть радиоактивную пыль. Помести её в герметичный контейнер или пакет, держи подальше от других людей и животных. Помойся, если есть такая возможность, с мылом и шампунем. Если воды нет, оботри салфетками все открытые участки тела, особенно обрати внимание на глаза, уши, брови и ресницы. Надень чистую одежду.

Обрати внимание, что при мытье волос нельзя использовать кондиционеры, потому что они могут закрепить радиацию на тебе.

После этого внимательно следи за новостями из официальных источников информации, властей. Включи радио, чтобы не потерять связь с внешним миром.

Питание при взрыве на АЭС

Употребляй только воду в бутылках, не используй воду из централизованного водоснабжения. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой. Безопасны к употреблению продукты, которые были в герметичной упаковке: консервы, банки. Также можно принимать пищу из морозильной камеры и холодильника. Перед открытием пищи или воды, упаковку следует протереть влажным полотенцем или салфеткой, а ткань положить в полиэтиленовый пакет подальше от людей и животных.

Кстати, существует также и так называемая “антиядерная” диета! О правилах питания во время радиационной аварии, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!