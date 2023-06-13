Заклеить окна, а дальше что? Алгоритм действий, что делать при радиационной аварии

Учитывая события, которые в течение последней недели произошли в Украине, люди все активнее обсуждают угрозу для Запорожской АЭС. Ведь уничтожение Каховского водохранилища может привести и к взрыву на ЗАЭС.
Что делать при радиационной аварии и как уберечься от опасности, рассказываем дальше.
Министерство здравоохранения составило алгоритм действий, который стоит соблюдать при радиационной опасности для населения.
Основное — нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если ты находишься на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить, — пишут в Минздраве.
Как правильно обеззаразить себя и найти безопасное место в случае радиационной аварии, объясняем далее.
Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.
Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.
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Обрати внимание, что при мытье волос нельзя использовать кондиционеры, потому что они могут закрепить радиацию на тебе.
Обрати внимание, что при мытье волос нельзя использовать кондиционеры, потому что они могут закрепить радиацию на тебе.
После этого внимательно следи за новостями из официальных источников информации, властей. Включи радио, чтобы не потерять связь с внешним миром.
Кстати, существует также и так называемая “антиядерная” диета! О правилах питания во время радиационной аварии, читай в нашем другом материале.
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