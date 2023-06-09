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Может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС? Зона поражения радиацией

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 июня 2023, 11:04
Зона ураження Запорізької АЕС: куди може дістати радіація
Фото: Facebook

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