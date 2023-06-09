Может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС? Зона поражения радиацией

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают Украину и ее народ. Какими другими словами можно объяснить подрыв Каховской ГЭС? От подрыва и масштаба затоплений гибнут люди и животные. Украинцы сплачиваются и оказывают помощь пострадавшим.

Каховская ГЭС создала масштабную угрозу работе Запорожской АЭС. Читай в нашем материале, может ли произойти авария на ЗАЭС и какая зона поражения радиацией, если произойдет самое страшное.

Зона поражения Запорожской АЭС: куда может добраться радиация

Несмотря на то, что реакторы станции остановлены, они нуждаются в охлаждении. ЗАЭС расположена в Энергодаре, на берегу Каховского водохранилища.

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Она является самой большой в Европе и третьей в мире по мощности. Ежегодно ЗАЭС генерировала около 40 млрд кВт/ч электроэнергии. Сейчас ее обслуживает украинский персонал, но под оккупацией и контролем россиян и сотрудников Росатома.

ЗАЭС превращена в военную базу россиян, там повредили имущество и здания уже более чем на 18 млрд грн. В подвалах станции российские оккупанты пытают людей.

В МАГАТЭ заявили, что подрыв Каховской ГЭС и падение уровня воды в водохранилище представляет серьезную опасность для ЗАЭС. После снижения уровня воды до 12,7 м Запорожская атомная электростанция уже не может перекачивать воду из водохранилища в охлаждающие резервуары.

По состоянию на утро 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м.

Однако следует отметить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

В МАГАТЭ отмечают, что в самом худшем случае без охлаждения реакторов, в них произойдет ядерный расплав, что чревато трагическими экологическими последствиями. По словам доктора наук и профессора электрофизики и радиационных технологий Сергея Литовченко, на ЗАЭС может произойти тепловой взрыв.

Он не является ядерным взрывом, но загрязняет территорию радиоактивными материалами. Тепловой взрыв маловероятен, но возможен.

В случае ядерного взрыва реактора произойдут выбросы ядерного топлива, а также веществ стронций-90, йод-131 и цезий-137. Площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км, что в десять раз больше, чем после взрыва на ЧАЭС.

Зона отчуждения может составить около 30 тыс. кв. км, что также в десять раз больше, чем около ЧАЭС. Территория Запорожской области может оказаться непригодной для жизни на 100 лет. А радиационное влияние может затронуть 1 млн человек.

Сегодня, 9 июня, в Энергоатоме сообщили, что уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, ситуация остается под контролем.

Ранее мы рассказывали, хватит ли запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС.

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