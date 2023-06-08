Война в Украине

Хватит ли запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС? Комментарий МАГАТЭ

Диана Просяник, редактор сайта 08 июня 2023, 11:00
МАГАТЭ

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Хватит ли запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС? Комментарий МАГАТЭ
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