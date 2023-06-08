Хватит ли запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС? Комментарий МАГАТЭ

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, на Запорожской АЭС продолжаются работы по сохранению максимального запаса воды для охлаждения реакторов. Это нужно на случай прекращения поставок воды из Каховского водохранилища.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

О ситуации на ЗАЭС

Гросси подтверждает, что вода после подрыва Каховской ГЭС продолжает спадать. По состоянию на вечер 7 июня вода опустилась до отметки 14,03 м, а всего с момента прорыва дамбы она упала примерно на 2,8 м.

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Также гендиректор МАГАТЭ говорит, что скорость падения уровня воды в первый день катастрофы достигала 11 см в час, а сейчас она замедлилась до 5-7 см/ч.

В МАГАТЭ отмечают: если уровень воды на ЗАЭС упадет ниже 12,7 м — станция не сможет перекачивать воду из водохранилища.

Генеральный директор МАГАТЭ рассказывает, что сегодня сложно определить точное время, когда это может произойти, но если уровень воды будет снижаться в том же темпе, этого можно ожидать примерно через два дня.

ЗАЭС принимает меры для подготовки к этой ситуации, продолжая наполнять свои запасы воды из Каховского водохранилища, пока это возможно. В частности, закачивает ее в большой охладительный пруд, сбросной канал и другие водоемы рядом со станцией.

В сообщении указано, что этих резервуаров полностью хватит для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива на несколько месяцев.

Рафаэль Мариано Гросси объяснил, что несмотря на пребывание реакторов ЗАЭС в режиме остановки, они нуждаются в охлаждении, чтобы не допустить нагрева ядерного топлива и возможного выброса радиоактивных материалов.

О визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Также в сообщении сказано, что на следующей неделе Гросси планирует лично посетить ЗАЭС для оценки ситуации после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Он намерен укрепить присутствие МАГАТЭ на территории станции, заменив текущую команду экспертов на большую группу, которая прибудет на ЗАЭС вместе с ним.

Ситуация во временно оккупированном Энергодаре

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии Радио Свобода сообщил, что из-за того, что ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям Энергодара лучше покинуть город.

В то же время глава Запорожской ОГА Юрий Малашко 7 июня в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация на ЗАЭС остается контролируемой. Он отметил, что радиационный фон стабилен, а резервуары заполнены до нормального технического уровня.

Ранее мы рассказывали, что будет, если взорвется Запорожская АЭС.

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