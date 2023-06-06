Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы

Российские оккупанты сегодня, 6 июня 2023 года, подорвали Каховскую ГЭС. Они в очередной раз нарушают правила и обычаи ведения войны и совершают преступления против мирного населения Украины. Читай в материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС и масштабах катастрофы.
На правом берегу Херсона проходит эвакуация мирного населения. Уровень воды поднимается, поэтому люди, которые находятся в опасности, должны отключить электроприборы, подготовить документы, позаботиться о родных, близких и домашних животных, и узнавать информацию из официальных источников.
Россияне снова нарушили международное право и Женевскую конвенцию. Это военное преступление, которое поставило под угрозу жизни тысяч людей и животных.
Последствия подрыва Каховской ГЭС таковы:
Модель худшего варианта развития событий выглядит так:
Раньше мы рассказывали, как Россия подорвала Каховскую ГЭС и что известно на этот момент.
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