Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы

Российские оккупанты сегодня, 6 июня 2023 года, подорвали Каховскую ГЭС. Они в очередной раз нарушают правила и обычаи ведения войны и совершают преступления против мирного населения Украины. Читай в материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС и масштабах катастрофы.

Последствия взрыва Каховской ГЭС и масштабы катастрофы

На правом берегу Херсона проходит эвакуация мирного населения. Уровень воды поднимается, поэтому люди, которые находятся в опасности, должны отключить электроприборы, подготовить документы, позаботиться о родных, близких и домашних животных, и узнавать информацию из официальных источников.

Россияне снова нарушили международное право и Женевскую конвенцию. Это военное преступление, которое поставило под угрозу жизни тысяч людей и животных.

Последствия подрыва Каховской ГЭС таковы:

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Она была взорвана изнутри. Водохранилище будет срабатывать четыре дня.

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Ведь вода нужна для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

Критического уровня вода достигнет в 11 часов. Поэтому, по возможности, люди должны эвакуироваться.

В результате подрыва может быть разрушено обеспечение водой Юга Украины и Крыма. Пресная вода перестанет поступать в Крым.

Экологические последствия. Под угрозой находятся животные и заповедник Аскания-Нова.

Подрыв Каховской ГЭС исключит возможность доступа к воде для сельского хозяйства в регионе. Набрать воду можно будет только следующей весной после половодья.

Риск опустынивания южных территорий, что может привести к деградации почвы и, как следствие, снижению фермерства и выращивания сельхозпродукции.

Северные области Украины в будущем должны найти дополнительные объемы воды для наполнения водохранилища путем других ГЭС, что повлечет за собой смену работы гидроэлектростанций и потери электроэнергии.

После подрыва дамбы к берегам потоком приносит мины.

Модель худшего варианта развития событий выглядит так:

Раньше мы рассказывали, как Россия подорвала Каховскую ГЭС и что известно на этот момент.

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