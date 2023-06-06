Эвакуация из Херсона из-за подрыва Каховской ГЭС: что известно и где будет проводиться

Сегодня, 6 июня 2023 года, Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС. Вода затапливает близлежащие населенные пункты, объявлена эвакуация населения. Мы расскажем об эвакуации из Херсона и прилегающих сел.

Эвакуация из Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей Херсонской области собрать документы и вещи первой необходимости, добираться до безопасных мест и ждать автобусов эвакуации.

В МВД Украины рассказали, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон — остров Корабел.

Укрзалізниця сообщила об эвакуационных рейсах из Херсона.

— Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда. Довезем всех в безопасность, несмотря ни на что, — говорится в сообщении.

Вероятно, что людей будут эвакуировать во Львов, глава города Андрей Садовой сообщил о заседании эвакуационной комиссии.

— В связи с подрывом Каховской ГЭС собираем эвакуационную комиссию во Львове.

Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы, — написал он.

Куда добираться жителям Херсонской области: безопасные места

В МВД Украины призвали граждан, проживающих вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, направляться в безопасные районы:

жителям пгт Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям Карантинного острова, если невозможно будет эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа построек;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям пгт Камышаны подняться до улицы Центральной;

жителям поселка Приозерное подняться выше улицы Белозерской.

По словам главы МВД Игоря Клименко, по состоянию на 10:00 в Херсонской области эвакуированы 742 человека.

Ранее мы рассказывали, какая зона затопления после взрыва Каховской ГЭС и какие последствия.

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