Новости

Эвакуация из Херсона из-за подрыва Каховской ГЭС: что известно и где будет проводиться

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июня 2023, 10:05
Оголошено евакуацію в Херсоні після підриву Каховської ГЕС
Фото: Facebook

Больше новостей
Ивана Купала 2023
Ой на Ивана, да и на Купала! Когда празднуют и какие традиции этой ночи
Як зберегти здоров’я під час сидячої роботи: прості поради
Как снизить риски для здоровья во время сидячей работы: простые правила, которые могут помочь
скільк людей лишилося в Україні
Кто будет поднимать ВВП? Сколько украинцев осталось в Украине, а сколько — выехали
высота Каховской ГЭС
Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне
Смотреть больше

Материалы по теме

скільк людей лишилося в Україні
Кто будет поднимать ВВП? Сколько украинцев осталось в Украине, а сколько — выехали
высота Каховской ГЭС
Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне
Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи
Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы
Як перестати боятися майбутнього
Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога

Видео
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення

Техногенная катастрофа исторического масштаба — вероятные последствия подрыва Каховской ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Противник использует гражданские здания как морги: карта боевых действий в Украине 6 июня в режиме онлайн
0:01:52
Александра Паскаль
“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях
Днепр
Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
Больше видео
реакція на підрив каховської ГЕС
Читать дальше
Это ужасное военное преступление! Реакция Украины на подрыв Каховской ГЭС
Каїовська ГЕС
Читать дальше
Подрыв Каховской ГЭС: какие территории в опасности

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь