Эвакуация из Херсона из-за подрыва Каховской ГЭС: что известно и где будет проводиться

Сегодня, 6 июня 2023 года, Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС. Вода затапливает близлежащие населенные пункты, объявлена эвакуация населения. Мы расскажем об эвакуации из Херсона и прилегающих сел.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей Херсонской области собрать документы и вещи первой необходимости, добираться до безопасных мест и ждать автобусов эвакуации.
В МВД Украины рассказали, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон — остров Корабел.
Укрзалізниця сообщила об эвакуационных рейсах из Херсона.
— Укрзалізниця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда. Довезем всех в безопасность, несмотря ни на что, — говорится в сообщении.
Вероятно, что людей будут эвакуировать во Львов, глава города Андрей Садовой сообщил о заседании эвакуационной комиссии.
— В связи с подрывом Каховской ГЭС собираем эвакуационную комиссию во Львове.Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы, — написал он.
В МВД Украины призвали граждан, проживающих вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, направляться в безопасные районы:
По словам главы МВД Игоря Клименко, по состоянию на 10:00 в Херсонской области эвакуированы 742 человека.
Ранее мы рассказывали, какая зона затопления после взрыва Каховской ГЭС и какие последствия.
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