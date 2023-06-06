Евакуація з Херсона через підрив Каховської ГЕС: що відомо та де проводитиметься

Сьогодні, 6 червня 2023, Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Вода затоплює прилеглі населені пункти, оголошено евакуацію місцевого населення. Ми розповімо про евакуацію з Херсона та прилеглих сіл.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів Херсонщини зібрати документи та речі першої потреби, добиратися до безпечних місць та чекати на автобуси евакуації.
У МВС України розповіли, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.
Укрзалізниця повідомила про евакуаційні рейси з Херсона.
— Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.
Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди. Довеземо всіх до безпеки, попри все, — йдеться у повідомленні.
Ймовірно, що людей евакуйовуватимуть до Львова, очільник міста Андрій Садовий повідомив про засідання евакуаційної комісії.
— У звʼязку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові, — написав він.
У МВС України закликали громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, станом на 10:00 на Херсонщині евакуйовано 742 особи.
Раніше ми розповідали, яка зона затоплення після підриву Каховської ГЕС та які наслідки.
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