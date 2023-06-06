Евакуація з Херсона через підрив Каховської ГЕС: що відомо та де проводитиметься

Сьогодні, 6 червня 2023, Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Вода затоплює прилеглі населені пункти, оголошено евакуацію місцевого населення. Ми розповімо про евакуацію з Херсона та прилеглих сіл.

Евакуація з Херсона

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів Херсонщини зібрати документи та речі першої потреби, добиратися до безпечних місць та чекати на автобуси евакуації.

У МВС України розповіли, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Укрзалізниця повідомила про евакуаційні рейси з Херсона.

— Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди. Довеземо всіх до безпеки, попри все, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, що людей евакуйовуватимуть до Львова, очільник міста Андрій Садовий повідомив про засідання евакуаційної комісії.

— У звʼязку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові, — написав він.

Куди добиратися жителям Херсонщини: безпечні місця

У МВС України закликали громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:

жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;

жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, станом на 10:00 на Херсонщині евакуйовано 742 особи.

Раніше ми розповідали, яка зона затоплення після підриву Каховської ГЕС та які наслідки.

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