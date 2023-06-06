Російська армія підірвала Каховську ГЕС: що відомо на цю мить

Сьогодні, 6 червня 2023 року, Росія підірвала Каховську ГЕС. Російська Федерація та її армія вкотре довела, що не має нічого людського. Вкотре порушила гуманітарне право, правила ведення війни та скоїла воєнні злочини проти мирного населення України.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

— Російська армія скоїла черговий акт терору — підірвала Каховську ГЕС. За п’ять годин вода дістане критичного рівня (час публікації відео 06:45). Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, — сказав голова Херсонської ОВА.

Усі служби працюють. Людей закликали зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобусів евакуації.

— Окремо звертаюся до мешканців лівого берега Херсонщини. Прошу зробити усе, щоб врятувати себе та убезпечити життя, негайно покиньте небезпечні території.

Оновлено 09:20. В Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

Оновлено 09:00. Голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що вода пройшла вже половину шляху. Критичної відмітки вона досягне приблизно об 11:00. В Херсоні частково підтоплює мікрорайон Корабел, але в самому місті критичної ситуації немає.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк розповіла, чому окупанти підірвали Каховську ГЕС. Росіяни, не маючи сил чекати, звідки ж піде контрнаступ, намагаються так спровокувати певну ситуацію.

— Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Бо насамперед постраждає лівий берег (тимчасово окупований РФ — ред.), оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення припаде саме туди, — наголосила Гуменюк.

У Енергоатомі також відреагували на підрив Каховської ГЕС.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

— Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 м, і цього достатньо для потреб станції.

Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями окупатів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ, — йдеться у повідомленні.

За словами Олександра Прокудіна, на правому березі Херсонщини близько 16 тис. людей опинилися у критичній зоні.

У Херсонській ОВА повідомили, що з районів міста Херсон та селищ, де відбувається затоплення, буде проводитися евакуація автобусами! Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі!

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

У МВС України повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Рівень води підіймається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи і речі першої потреби;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліціянтів.

І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин.

— Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліціянтам, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам, — йдеться у повідомленні.

Реакція Володимира Зеленського на підрив Каховської ГЕС

— Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору.

Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.

Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію, — заявив він.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС ще минулого року. Ще тоді говорилося про ймовірні провокації з боку росіян. Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк розповів для Фактів ICTV про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

Він пояснює, що підрив греблі можна розділити на кілька аспектів.

З економічної точки зору: водосховище побудоване для зрошування та використання у сільському господарстві.

Експерт також зазначив, що при зниженні рівня води навколо Запорізької атомної електростанції не буде чим охолоджувати реактори на АЕС. Це може викликати аварії, зокрема і ядерного характеру.

Екологічний аспект пов’язаний з тим, що у пониззі буде викликана абразія берегів — процес руйнування та знесення гірських порід у береговій зоні водойм хвилями та прибоєм.

Утім, постраждати може не лише Південь.

— Північні (області, — ред.) так само постраждають, бо в каскаді водосховища зберігається 44 кубокілометри води. Якщо Каховське водосховище буде спорожнене, то доведеться десь шукати додаткові об’єми води для наповнення цього водосховища шляхом вищерозташованих. Тому доведеться змінювати режим роботи і гідроелектростанцій, які знаходяться вище, що може призвести до втрат електроенергії, — сказав експерт.

Цієї весни Україну охопили паводки. Раніше ми розповідали про наслідки підтоплень у різних регіонах.

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