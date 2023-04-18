Водопілля в Україні: наслідки великих паводків в різних областях

Останній тиждень у багатьох регіонах України спостерігають сильні паводки. Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках. У чотирьох областях оголосили найвищий червоний рівень стихійної небезпеки.

Велика вода затопила населені пункти на Черкащині, довелося евакуйовувати людей. Складна ситуація і на Волині, там підтопило понад 7000 га земель і сотні приватних садиб.

Наслідки паводків на Черкащині

Зараз у підтоплених населених пунктах Черкащини працюють рятувальники. З найбільш постраждалих місць врятували семеро дорослих та одну дитину, а також 40 домашніх тварин.

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Зараз у воді перебувають 16 населених пунктів, понад 40 житлових будинків, майже 200 дворі та близько 500 сільськогосподарських угідь.

У Золотоніському та Черкаському районах ситуацію з водопіллям моніторять за допомогою безпілотників.

Людям, які відмовилися евакуюватися, підвозять необхідні речі, продукти та медикаменти.

Наслідки підтоплень на Волині

На Волині багато постраждалих від повені кажуть, що таких підтоплень не було вже близько 70 років. Місцевим намагаються допомагати усіма силами. Велика вода стоїть там із зими, і ситуація дедалі ускладнюється. Через паводки фермери не можуть почати польові роботи.

Люди намагаються відкачувати воду, але через рясні дощі рівень води в річках підіймається. Тому, коли зійде паводок, сказати важко.

Часто підтоплення починаються після сильних та довгих дощів. Вони можуть супроводжуватися громом та блискавкою. Раніше ми розповідали, як поводитися під час грози, щоб уберегтися від удару блискавки.

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Фото: ДСНС