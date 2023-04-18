Водополье в Украине: последствия сильных паводков в разных областях

Последнюю неделю во многих регионах Украины наблюдают сильные паводки. Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. В четырех областях объявили самый высокий красный уровень стихийной опасности.

Большая вода затопила населенные пункты Черкасской области, пришлось эвакуировать людей. Сложная ситуация и на Волыни, там подтопило более 7000 га земель и сотни частных усадеб.

Последствия паводков в Черкасской области

Сейчас в подтопленных населенных пунктах Черкасской области работают спасатели. Из самых пострадавших мест спасли семеро взрослых и одного ребенка, а также 40 домашних животных.

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Сейчас в воде находятся 16 населенных пунктов, более 40 жилых домов, около 200 дворов и около 500 сельскохозяйственных угодий.

В Золотоношском и Черкасском районах ситуацию с паводками мониторят с помощью беспилотников.

Людям, которые отказались эвакуироваться, подвозят необходимые вещи, продукты и медикаменты.

Последствия подтоплений на Волыни

На Волыни много пострадавших от наводнения говорят, что таких подтоплений не было уже около 70 лет. Местным пытаются помогать всеми силами. Большая вода стоит там с зимы, и ситуация все усложняется. Из-за паводков фермеры не могут начать полевые работы.

Люди пытаются откачивать воду, но из-за обильных дождей уровень воды в реках поднимается. Поэтому, когда сойдет паводок, сказать сложно.

Часто подтопления начинаются после сильных и продолжительных дождей. Они могут сопровождаться громом и молнией. Ранее мы рассказывали, как вести себя во время грозы, чтобы уберечься от удара молнии.

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