Силы природы иногда могут быть разрушительными для человека. Например, вода может выйти из берегов и подтопить некоторые населенные пункты.

Так произошло в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В результате продолжительных дождей там размыло дамбу местного пруда, из-за чего вода подтопила две улицы.

— Надлежащие службы помогают местным и очищают каналы. Уровень воды постепенно снижается, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Однако непогода даже не думает утихать.

Согласно прогнозам, 13–14 апреля в Киеве и прилегающих к Днепру территориях Вышгородского, Броварского, Бориспольского районов объявлен второй уровень опасности.

В Киеве под воду уже ушли несколько прогулочных зон вблизи Днепра, часть набережной у моста Метро. Также подтоплена новая набережная на левом берегу, недалеко от моста Метро.

Подтопление в Киеве и области — фото

Водополье в Киеве и области. Кому советуют подготовиться к подтоплению / 4 Фотографии

В КГГА сообщают, что из-за непогоды в апреле есть риск подтопления отдельных территорий. Ожидаемые максимальные уровни наводнения не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам, однако жителям следует подготовиться.

Территории, которые могут быть подтоплены

В конце апреля — начале мая ожидаются обильные дожди, поэтому в Киеве прогнозируют повышенный уровень паводка в некоторых районах.

Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах:

Осещина;

Погреба;

Хотяновка;

Троещина;

Гнедин;

Вишенки;

поймы Днепра на юге столицы.

Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах:

Воскресенские сады;

Русановские сады;

Осокорки;

Позняки;

Вишенки.

Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра — в районе Южного моста, а также залива Берковщина. Следует ждать затопления прирусловых участков — массива Конча-Заспа.

Как готовиться к подтоплению

Жителям этих территорий нужно подготовиться к возможному подтоплению, а именно:

перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки; быть готовыми выключить электричество, газ и все бытовые приборы; на всякий случай подготовить ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом; позаботиться о домашних животных.

Спасатели и жилищно-коммунальные службы разработали алгоритм совместных действий для работы в условиях наводнения.

Фото: полиция Киевской области

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