Водополье в Киеве и области. Кому советуют подготовиться к подтоплению

Силы природы иногда могут быть разрушительными для человека. Например, вода может выйти из берегов и подтопить некоторые населенные пункты.
Так произошло в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В результате продолжительных дождей там размыло дамбу местного пруда, из-за чего вода подтопила две улицы.
— Надлежащие службы помогают местным и очищают каналы. Уровень воды постепенно снижается, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Однако непогода даже не думает утихать.
Согласно прогнозам, 13–14 апреля в Киеве и прилегающих к Днепру территориях Вышгородского, Броварского, Бориспольского районов объявлен второй уровень опасности.
В Киеве под воду уже ушли несколько прогулочных зон вблизи Днепра, часть набережной у моста Метро. Также подтоплена новая набережная на левом берегу, недалеко от моста Метро.
В КГГА сообщают, что из-за непогоды в апреле есть риск подтопления отдельных территорий. Ожидаемые максимальные уровни наводнения не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам, однако жителям следует подготовиться.
В конце апреля — начале мая ожидаются обильные дожди, поэтому в Киеве прогнозируют повышенный уровень паводка в некоторых районах.
Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах:
Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах:
Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра — в районе Южного моста, а также залива Берковщина. Следует ждать затопления прирусловых участков — массива Конча-Заспа.
Жителям этих территорий нужно подготовиться к возможному подтоплению, а именно:
Спасатели и жилищно-коммунальные службы разработали алгоритм совместных действий для работы в условиях наводнения.
Фото: полиция Киевской области
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