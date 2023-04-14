Удар з усіх видів зброї по місту та області! Що відомо про обстріл Запоріжжя 14 квітня

Ворог продовжує атакувати мирні міста й області України, адже досягти чогось на фронті не може.

Цієї ночі, 14 квітня, російські окупанти завдали серйозних ударів по Запоріжжю та області. Читай у нашому матеріалі про вибухи у Запоріжжі 14 квітня.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі

У ніч на 14 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя та область. Місцева влада звітує: окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

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За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Загалом за минулу добу російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста та області. На лінії розмежування росіяни завдали 81 удару за добу. Про це повідомляють в Запорізькій ОВА.

Зокрема, йдеться про ракетний удар, сім авіаційних обстрілів, 68 артилерійських обстрілів, три атаки з застосуванням БПЛА та дві — з РСЗВ.

Ворог обстріляв Малинівку, Малу Токмачку, Преображенку, Залізничне та ще 14 міст та сіл.

— На щастя, люди не постраждали. Наразі надійшло 18 повідомлень про руйнування, — йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про вибухи в Оріхові 13 квітня — росіяни завдали три авіаудари по містечку.

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