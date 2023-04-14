Війна в Україні

Удар з усіх видів зброї по місту та області! Що відомо про обстріл Запоріжжя 14 квітня

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 09:50
Вибухи в Запоріжжі сьогодні — обстріл Запоріжжя 14 квітня
Фото: Facebook ДСНС України

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