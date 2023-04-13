Три авіаудари по мирному містечку! Росіяни нищать Оріхів у Запорізькій області

Російські нелюди знову руйнують мирне містечко Оріхів у Запорізькій області. 13 квітня загарбники завдали три авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило, — написав він.

Раніше в ефірі Радіо Свобода Малашко розповів, що здебільшого росіяни б’ють артилерією по прифронтових Оріхову та Гуляйполю.

Зараз також дивляться

Але від страху окупанти продовжують будувати оборонні споруди по всій лінії фронту та мінувати території, розуміючи, що скоро доведеться відповідати за свої воєнні злочини.

Розорене війною містечко, де вже не лишилось живого місця, росіяни не полишають у спокої. Дивись, як люди живуть у знищеному Оріхові.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!