Війна в Україні

Три авіаудари по мирному містечку! Росіяни нищать Оріхів у Запорізькій області

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 13:36
Вибухи в Оріхові 13 квітня: росіяни обстріляли Запорізьку область
Фото: Unsplash

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