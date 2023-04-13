Три авиаудара по мирному городку! Россияне уничтожают Орехов в Запорожской области

Российские изверги снова разрушают мирный городок Орехов в Запорожской области. 13 апреля захватчики нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки. Сейчас устанавливаются масштабы разрушений. Информации о пострадавших не поступало, — написал он.

Ранее в эфире Радио Свобода Малашко рассказал, что в большинстве случаев россияне бьют артиллерией по прифронтовым Орехову и Гуляйполю.

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Но от страха оккупанты продолжают строить оборонительные сооружения по всей линии фронта и минировать территории, понимая, что скоро придется отвечать за свои военные преступления.

Разоренный войной городок, где уже не осталось живого места, россияне не оставляют в покое. Смотри, как люди живут в уничтоженном Орехове.

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