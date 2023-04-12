Украина

Школа и жилой дом — вот цели россиян! Последствия террористических атак на Запорожскую область

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Наземные атаки идут в унисон с построением обороны: карта боевых действий в Украине 12 апреля в режиме онлайн
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Гуманітарна допомога Марганцю
Помогают всем, чем могут. Гуманитарный штаб в Марганце не только кормит, но и ремонтирует
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