Школа и жилой дом — вот цели россиян! Последствия террористических атак на Запорожскую область

Россияне каждый день обстреливают мирных людей. Ракеты оккупантов разрушили школу в Орехове и убили семью в окрестностях Запорожья.

Обстрел Орехова

Своей целью российские террористы сознательно выбрали сельскую школу в Орехове Запорожской области, которая с начала большой войны пустовала.

Две ракеты полностью разрушили один из корпусов и спортзал. Здание, где когда-то училось почти 300 детей, уничтожено.

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Очень большой взрыв, было очень громко. Мне из дома видна наша школа. Когда я вышла во двор и посмотрела, это был большой клуб дыма, — говорит и.о. директора школы Татьяна Отришко.

Она добавляет, что российскияне уже не в первый раз обстреливают школу. Один неразорванный реактивный снаряд до сих пор торчит во дворе. Пострадали и близлежащие дома, которые теперь нужно чинить.

Последствия атаки на Запорожье 9 апреля

Захватчики не выбирают цели и пытаются запугать мирное население, каждую ночь обстреливая Запорожскую область.

Окраина Запорожья до сих пор приходит в себя после реактивного удара россиян. В ночь на воскресенье террористы запустили две ракеты С-300 по жилому кварталу частного сектора.

Один из зарядов попал в дом и убил 50-летнего владельца и его 10-летнюю дочь. Мама девочки сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Между тем жители окрестных поврежденных домов чинят здания и получают неотложную медицинскую помощь. Говорят, что все обязательно отстроят, а оккупантам никогда не сдадутся.

От российского террора каждый день страдают жители прифронтовых поселков. Смотри, как живут люди в Преображенке Запорожской области.

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