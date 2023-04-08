Сажают цветы возле разрушенных домов — как живут люди в прифронтовом поселке в Запорожской области

От российского террора каждый день страдают жители Преображенки в Запорожской области. В прифронтовом поселке часто из-за обстрелов исчезают свет и вода, люди прячутся в подвалах, а во время непродолжительного затишья осматривают свои дома и считают ущерб. Ведь в некоторые усадьбы прилетает по шесть-семь раз подряд.

Мы уже два раза ремонтировали, а третий раз уже никто не хочет, — признается Вера, родительский дом которой разрушили россияне.

По ее словам, захватчики целят по поселку каждый день. Женщина едва сдерживает слезы, когда рассматривает, во что оккупанты превратили родной дом.

В Преображенской общине сейчас остаются 2500 человек — вдвое меньше, чем до полномасштабной войны. Власти сотрудничают с благотворительными фондами и пытаются помочь местным пережить ужасы войны.

Сейчас также смотрят

А люди не опускают руки и сажают весенние цветы возле разрушенных домов.

Уже больше года россияне упрямо равняют украинские населенные пункты с землей тяжелым калибром. Смотри, какая ситуация в Гуляйполе Запорожской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!