В перерывах между обстрелами находят силы улыбаться! Как живут жители покалеченного Гуляйполя

Обыденность проходит под грохот снарядов и ракет, которые ежесекундно могут забрать жизнь человека прямо посреди улицы. Уже более года такова жуткая реальность для жителей Гуляйполя, которое россияне ровняют с землей тяжелым калибром.

Там уже не осталось ни одного уцелевшего сооружения, но живут почти три тысячи отчаянных людей, которые не хотят уезжать. Живут в подвалах и ждут волонтеров с гуманитаркой, потому что без нее — никак. Кроме того, в перерывах между обстрелами жители находят в себе силы улыбаться.

Татьяна показывает руины своего дома. Радуется, что во время артудара внутри никого не было — семья в декабре переехала в поселок неподалеку. Сейчас пытаются спасти хоть что-нибудь.

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Во время недавнего обстрела погиб старенький, еще двое — мужчина и женщина — получили ранения. Россияне обильно бьют по городу со всего вооружения.

Бьют, к сожалению, крупнокалиберными снарядами — Грады, Смерчи и другие. Снова обстреляли центр города, — рассказывает городской голова Сергей Ярмак.

Вокруг — воронки от российских снарядов и побитые дома. В городе нет ни одного уцелевшего сооружения. Люди уже больше года как привыкли жить под землей.

Августина с несколькими соседями обустроили себе почти домашний уют в подвале пятиэтажки. Каждый день, говорят, у них куча дел: от готовки до уборки и заготовки дров для буржуйки.

Выживают здешние благодаря гуманитарке. Ее, рассказывают, доставляют часто и разнообразную. Люди больше года живут без света, так что в следующий раз волонтеры пообещали его немного привезти — передадут фонарики.

Сейчас в Гуляйпольской общине осталось почти 3000 человек из 20 000 довоенных. Несмотря на трудности, они находят в себе силы улыбаться, ведь верят в лучшее.

В прифронтовых и оккупированных населенных пунктах остаются дети, они не должны переживать эти ужасы войны. Ранее мы рассказывали историю переселенцев, которые вывезли из Мариуполя 36 детей.

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