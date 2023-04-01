Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев

Супруги католических миссионеров Завадских в феврале прошлого года вывезли из-под Мариуполя 36 детей.

Мы в ночь собирали детей по селам. 24 числа мы ехали еще в село Гнутово по двоих детей. И уже ехали вдоль линии огня, — рассказывает переселенец из Донбасса, военный капеллан, миссионер Владимир Завадский.

К сожалению, не все родители этих эвакуированных смогли выбраться из ада войны. Кого-то россияне убили, другие до сих пор в оккупации.

Люди потеряли родных, потеряли дома, и это все болит. И мы поняли с женой, что должны быть с этими детьми, — объясняет Владимир.

Супруги взяли над детьми опеку. И нашел для них новый дом на Закарпатье в селе Среднее. Зарубежные благотворители строят для этого большого семейства переселенцев модульный городок.

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