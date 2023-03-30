Люди

Всеми правдами и неправдами уже десять месяцев эвакуирует людей из горячих точек! История 24-летнего волонтера

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 30 марта 2023, 22:00
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