Всеми правдами и неправдами уже десять месяцев эвакуирует людей из горячих точек! История 24-летнего волонтера

24-летний Николай Могилевский из Фастова уже почти десять месяцев неустанно эвакуирует жителей с горячих точек Донбасса. К некоторым приезжает по несколько раз. Если все равно не соглашаются ехать, использует хитрость.

Говорит, что в следующий раз забирать из-под обстрелов уже может быть некого. Он рассказал о своих реальных историях с эвакуации. Говорит, что будет ехать в сторону Часового Яра, ведь работы там много.

О решении эвакуировать людей

Николай рассказал, что у него есть небольшой бизнес по продаже кофе, но с началом полномасштабной войны не смог просто работать. Решил возить гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области, а затем стал эвакуировать местных.

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— Меня попросили вывезти одну бабушку из Северска. Я снял это на видео и выложил в сеть. Это увидели люди и уже просили вывезти других бабушек. Так все началось, — вспоминает волонтер.

С тех пор он каждый месяц с недельными миссиями у линии фронта. Парень отмечает, что не у всех людей есть родственники, у них нет связи, и они живут в вакууме.

Николай говорит, что часто люди ждут спасения уже собранными, а некоторых приходится даже нести на себе. Иногда даже хитрил. Например, ради спасения незрячей бабушки, вывезти ее удалось только с десятого раза.

По словам волонтера, бабушка согласилась выехать, только если он разыщет ее родственников в Днепре и они ее примут. Но из данных было только имя и фамилия. Через два дня вернулся и вывез бабушку, но для этого пришлось немного обмануть.

Вспоминает, что из Бахмута забирал людей чуть ли не насильно. Но тяжелее всего для него, когда почти на линии фронта остаются семьи с детьми.

Во время одной из эвакуаций из Бахмута Николая ранило обломками, так что без бронежилета и каски там не ездит. Делится, что из горячих точек с собратьями вывез около 2000 человек.

Ранее Кабмин разрешил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий. Что это значит, читай по ссылке.

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