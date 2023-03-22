Хочу, чтобы выехали дети! Полицейский группы Белый Ангел рассказал, как проходит эвакуация из прифронтовых зон

Эвакуационная группа полицейских Белый Ангел эвакуирует людей из самых горячих точек Донецкой области. Они вывозят в безопасные места тех, кто отважился эвакуироваться, и уговаривают тех, кто все еще остается в прифронтовых населенных пунктах.

Полицейский группы Белый Ангел Рустам Лукомский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Яне Брензей об эвакуации из прифронтовых зон.

Как проходит эвакуация

— Собираем имеющуюся информацию, которую предоставляют жители ближайших сел или военная администрация, с которой мы общаемся. Разговариваем с военными и узнаем, где находятся люди и какая помощь нужна. Сотрудничаем с волонтерами, — говорит Лукомский.

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Он рассказывает, что группа Белый Ангел оказывает жителями при необходимости медицинскую помощь, доставляет продукты, воду и другие необходимые им вещи.

Полицейские постоянно проводят беседы и уговаривают людей покинуть дома, ведь они проживают под постоянными обстрелами. Помогают в поисках жилья в безопасных районах, чтобы люди могли эвакуироваться.

— Мы должны думать о жизни каждого человека.

Разговариваем с ними, доказываем, что есть более безопасные места. Показываем, что кому-то уже удалось переселиться, они получили жилье, работу.

Людям нужно больше общаться, а они этого не делают, — делится мужчина.

Часто полицейские эвакуируют детей. В такие поездки берут с собой подарки, конфеты, разговаривают с малышами. В экипаже есть детские бронежилеты, которые предназначены для разных возрастов, так удается защитить детей. Они идут на контакт, а саму эвакуацию пытаются проводить в форме игры.

Хочу, чтобы выехали дети. Чтобы родители заботились о своих малышах, а не думали только о себе. Они должны думать, как их ребенок будет дальше жить, — отмечает он.

Номера горячей линии эвакуационной группы Белый Ангел

Если ты хочешь эвакуироваться из прифронтового населенного пункта, ты можешь обратиться за помощью в группу Белый Ангел по номерам:

Авдеевское направление — 066 56 19 102

Бахмутское направление — 066 56 15 102

Великоновоселковское направление — 066 56 11 102

Марьинское направление — 066 56 10 102

Лиманское направление — 066 56 16 102

Ранее мы рассказывали, как группа Белый Ангел эвакуирует людей в Красногоровке Донецкой области.

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