Украина

Хочу, чтобы выехали дети! Полицейский группы Белый Ангел рассказал, как проходит эвакуация из прифронтовых зон

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 марта 2023, 15:00
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0:03:18
Обстріл Запоріжжя
Світла немає понад рік, їжу доставляють волонтери — як виживають у прифронтовому селі на Запоріжжі
0:03:18
Обстрел Запорожья
Света нет больше года, еду доставляют волонтеры — как выживают в прифронтовом селе в Запорожье
Карта бойових дій в Україні 22.03.2023 онлайн
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