Хочу, щоб виїхали діти! Поліціянт групи Білий Янгол розповів, як проходить евакуація з прифронтових зон

Евакуаційна група поліціянтів Білий Янгол евакуює людей з найгарячіших точок Донеччини. Вони вивозять у безпечні місця тих, хто наважився евакуюватися, та вмовляють тих, хто все ще лишається у прифронтових населених пунктах.

Поліціянт групи Білий Янгол Рустам Лукомський в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Яні Брензей про евакуацію з прифронтових зон.

Як проходить евакуація

— Збираємо наявну інформацію, яку надають мешканці найближчих сіл або з військової адміністрації, з якою ми спілкуємося. Розмовляємо з військовими й дізнаємося, де перебувають люди та яка потрібна допомога. Співпрацюємо з волонтерами, — говорить Лукомський.

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Він розповідає, що група Білий Янгол надає мешканцям за необхідністю медичну допомогу, доставляє продукти, воду та інші речі.

Поліціянти постійно проводять бесіди та вмовляють людей покинути домівки, адже ті проживають під постійними обстрілами. Допомагають з пошуками житла у безпечних районах, щоб люди могли евакуюватися.

— Ми повинні думати про життя кожної людини.

Розмовляємо з ними, доводимо що є безпечніші місця. Показуємо, що декому вже вдалося переселитися, вони отримали житло, роботу.

Людям потрібно більше спілкуватися, а вони цього не роблять, — ділиться чоловік.

Часто поліціянти евакуюють дітей. У такі поїздки беруть з собою подарунки, цукерки, розмовляють з малечею. В екіпажі є дитячі бронежилети, які призначені для різного віку, так вдається захистити дітей. Вони йдуть на контакт, а саму евакуацію намагаються проводити у формі гри.

Хочу, щоб виїхали діти. Щоб батьки піклувалися про свою малечу, а не думали лише про себе. Вони повинні думати, як їхня дитина далі житиме, — наголошує він.

Номери гарячої лінії групи евакуаційної Білий Янгол

Якщо ти хочеш евакуюватися із прифронтового населеного пункту, ти можеш звернутися за допомогою до групи Білий Янгол за номерами:

Авдіївський напрямок — 066 56 19 102

Бахмутський напрямок — 066 56 15 102

Великоновосілківський напрямок — 066 56 11 102

Мар’їнський напрямок — 066 56 10 102

Лиманський напрямок — 066 56 16 102

Раніше ми розповідали, як група Білий Янгол евакуює людей у Красногорівці на Донеччині.

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Фото: Нацполіція