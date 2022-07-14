Білий янгол Донеччини — поліціянт Рустам. Герой, якому не потрібен плащ

Герої України часто не люблять говорити про свої подвиги та вчинки. Здебільшого вони ніяково відмовчуються та скидають на те, що це лишень їхня робота. Та ми вважаємо, що українці мають дізнаватися про своїх охоронців, аби щоразу усвідомлювати велич власної нації.

Наш герой — поліціянт з Донеччини Рустам Лукомський, який є членом екіпажу Білий Янгол. Так і склалося, що для донеччан він став власним янголом. Бо він допомагав евакуюватися жителям Мар’їнки, Костянтинівки та Новомихайлівки. І возив гуманітарну допомогу прямо під обстрілами ворожих військ.

Я бачив ті очі, які вдячно дивилися на мене після допомоги. Особливо — дитячі. І це давало відчуття, що все недарма.

Повномасштабна війна застала Рустама у відпустці. Але 24 лютого він з’явився на службі з готовністю виконувати свій обов’язок.

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Люди, зазначає чоловік, не мали в собі страху: попередні вісім років життя у прифронтовій зоні підготували кожного.

Але до таких умов, де постійно стріляють, звикнути неможливо.

Деколи поліціянтам доводиться забирати цивільних з-під обстрілів пішки — бо автівкою туди не проїхати. Щоправда, і маршрути постійно доводиться змінювати, щоб не потрапити під ворожий обстріл.

А ще Рустам впевнений — зараз кожен повинен бути на своєму місці та виконувати якусь роботу, яка допоможе Україні у війні проти Росії. Згадує: був чоловік, який щоразу приходив за гуманітарною допомогою, а одного разу він не з’явився. Його тіло знайшли під завалами лише через місяць, і ця подія справила неабияке враження на Рустама та його колег.

Бо мені здається, що я міг знайти його швидше і врятувати його життя.

Разом з тим чоловік визнає — він і сам є на тому місці, де може бути найефективнішим для власного народу. І таких людей, на щастя, чимало: координаторка волонтерського осередку в Миколаєві Оксана розповіла, як проходить робочий день волонтера.

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