Белый ангел Донбасса — полицейский Рустам. Герой, которому не нужен плащ

Герои Украины часто не любят говорить о своих подвигах и поступках. В большинстве своем они неловко отмалчиваются и говорят, что это просто их работа. Но мы считаем, что украинцы должны знать, кто их оберегает, чтобы каждый раз осознавать величие собственной нации.

Наш герой — полицейский из Донбасса Рустам Лукомский, который является членом экипажа Белый Ангел. Так и сложилось, что для дончан он стал собственным ангелом. Потому что он помогал эвакуироваться жителям Марьинки, Константиновки и Новомихайловки. И возил гуманитарную помощь прямо под обстрелами вражеских войск.

Я видел глаза, которые благодарно смотрели на меня после помощи. Особенно — детские. И это давало ощущение, что все не зря.

Полномасштабная война застала Рустама в отпуске. Но 24 февраля он явился на службе с готовностью исполнять свой долг.

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Люди, отмечает мужчина, не испытывали страха: предыдущие восемь лет жизни в прифронтовой зоне подготовили каждого.

Но к таким условиям, где постоянно стреляют, привыкнуть невозможно.

Иногда полицейским приходится забирать гражданских из-под обстрелов пешком — потому что машиной туда не проехать. Правда, и маршруты постоянно приходится менять, чтобы не попасть под вражеский обстрел.

А еще Рустам уверен, что сейчас каждый должен быть на своем месте и выполнять какую-то работу, которая поможет Украине в войне против России. Вспоминает: был мужчина, каждый раз приходивший за гуманитарной помощью, а однажды он не явился. Его тело нашли под завалами только через месяц, и это событие произвело сильное впечатление на Рустама и его коллег.

Мне кажется, что я мог найти его быстрее и спасти его жизнь.

Вместе с тем мужчина признает — он и сам находится на том месте, где может быть самым эффективным для собственного народа. И таких людей, к счастью, немало: координатор волонтерского центра в Николаеве Оксана рассказала, как проходит рабочий день волонтера.

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