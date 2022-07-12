Очень рискуем, но кто, если не мы: история координатора Оксаны и волонтерского центра в Николаеве

— Мы подстроили график под прилеты. В городе обстрелы с пять утра каждый день. В некоторых районах взрывы слышны круглосуточно с перерывами, — рассказывает Оксана Петренко из Николаева.

Безопасный рабочий день не слишком продолжительный. Он в большинстве заведений и учреждений такой, но мы стараемся успеть со всем.

Женщина уже пятый месяц координирует работу региональной организации волонтерской платформы СпівДія, которая фактически является центром гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и местных жителей.

Жить в прифронтовом городе — это квест, который проходишь каждый день заново. Линия прямых боевых действий — в 10-15 км. Оксана вспоминает, как возле хаба прилетела ракета. Выбило стекла в здании. Это произошло днем. Волонтеры как раз находились в помещении. Но, к счастью, никто не пострадал.

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Единственное, очень испугались, потому что запускают обычно по шесть – десять ракет. После первого прилета ждешь уже второй, третий удар. И так до десяти, пока это не кончится, — продолжает женщина.

Дети Оксаны в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов уехали в Германию. Уговаривали и маму. Она отказалась и сознательно не планирует покидать родной Николаев.

— Да, жизнь кардинально изменилась. Я не узнаю своих улиц, людей на них. Но я всегда мечтала помогать другим. Собственно, по-моему, в этом и есть смысл существования.

Да, я понимаю, что очень рискую. Но работа, волонтерство и спорт — то, что поддерживает и отвлекает. Кто, если не мы, не здесь и не сейчас, — делится женщина.

Оксана работает заместителем начальника управления молодежи и спорта Николаевской областной госадминистрации. Имеет звание мастера спорта Украины по акробатике и легкой атлетике. Является преподавательницей факультета физического воспитания и спорта Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

— Признаюсь, заниматься спортом с 24 февраля практически не переставала. Бежала до 10 км по городу. Волейбол. Бадминтон.

Это разрядка. Как-то нужно выплескивать накопившиеся эмоции. Гнев, злоба, ненависть — наверное, как и у всех нас с вами.

Оксана постоянно с молодежью — и во время организаций мероприятий на городском уровне, и на аудиторных занятиях. Поэтому когда в начале марта начал активно создаваться на базе молодежного центра Николаева хаб СпівДія, без сомнений согласилась его возглавить.











Волонтеры — в основном студенты. Помогают оперативно принять гуманитарные грузы, сортировать и распределить их для выдачи и рассылки. Организовали своими силами доставку питьевой воды по городу на велосипедах.

С водой ситуация критическая. С крана непригодна для потребления.

— Сначала подавали из Днепра из Херсонской области. Сейчас переориентировались на Южный Буг, он слишком соленый. Так что из водопровода можно использовать только для технических нужд, — объясняет Оксана.

Самые распространенные запросы, по словам Оксаны Петренко, — это продукты, средства гигиены и сезонная одежда.

— В городе фактически нет работы. Ежедневно к нам обращается до 150 человек, но число нуждающихся увеличивается. Мы очень рассчитываем на поддержку тех, у кого есть ресурсы, чтобы закрывать все обращения.













В СпівДія-хабе в Николаеве работают дополнительные социальные сервисы, в том числе психологическая служба. Также функционирует СпівДія-шелтер — приют для вынужденных переселенцев в здании старейшего в Украине яхт-клуба, известного ежегодной экологической регатой Кубок Кинбурнской косы.

—СпівДія — это прежде всего люди. У нас есть дедушка Виктор Слезко. Ему около 70. Ежедневно приезжает из Кривой Балки (сел за пределами города, — ред.) и развозит продуктовые наборы по домам. Говорит, пока может, будет полезным. И это греет душу и придает силы.

Наша победа — это ответственность каждого украинца, — убеждена координатор СпівДія-Хаб в Николаеве Оксана Петренко.

Общалась: Татьяна Сащук.

СпівДія — волонтерская P2P-платформа, которая соединяет потребности страны с возможностями помощи и инициированная Офисом президента Украины. Здесь получают возможность оказать помощь прозрачно, верифицировано и именно там, где это крайне необходимо.

Оформить заявку об имеющихся возможностях и ресурсах можно в разделе Хочу помочь на сайте платформы.

СпівДія в социальных сетях — Facebook и Instagram.

Не забывают помогать украинцам и граждане других стран. Читай, как волонтер-британец Дэйв стал эвакуационным водителем.

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