Усіма правдами й неправдами вже десять місяців евакуює людей з гарячих точок! Історія 24-річного волонтера

24-річний Микола Могилевський з Фастова уже майже десять місяців невпинно евакуйовує жителів із гарячих точок Донеччини. До деяких приїжджає по кілька разів. Якщо все одно не погоджуються їхати, вдається до хитрощів.

Каже, що наступного разу забирати з-під обстрілів уже може бути нікого. Він розповів про свої реальні історії з евакуації. Каже, що їхатиме у сторону Часового Яру, адже роботи там багато.

Про рішення евакуювати людей

Микола розповів, що має невеличкий бізнес із продажу кави, але з початком повномасштабної війни не зміг просто працювати. Вирішив возити гуманітарну допомогу на Донеччину та Луганщину, а потім став евакуйовувати місцевих.

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— Мене попросили вивезти одну бабусю з Сіверська. Я зняв це на відео та виклав у мережу. Це побачили люди та вже просили вивезти інших бабусь. Так все почалося, — згадує волонтер.

Відтоді він щомісяця з кількатижневими місіями біля лінії фронту. Хлопець зазначає, що не у всіх людей є родичі, у них немає зв’язку і вони живуть у вакуумі.

Микола каже, що часто люди чекають на порятунок уже зібрані, а декого доводиться навіть нести на собі. Часом навіть хитрував. Наприклад, заради порятунку незрячої бабусі, вивезти її вдалося лише з десятого разу.

За словами волонтера, бабуся погодилася виїхати, лише якщо він розшукає її родичів у Дніпрі і вони її приймуть. Але з даних було лише ім’я та прізвище. Через два дні повернувся та вивіз бабусю, але для цього довелося трішки її обманути.

Згадує, що з Бахмута забирав людей ледве не силоміць. Але найтяжче для нього, коли майже на лінії фронту залишаються родини з дітьми.

Під час однієї з евакуацій з Бахмута Миколу поранило уламками, тож без бронежилета та каски там не їздить. Ділиться, що з гарячих точок з побратимами вивіз близько 2000 людей.

Раніше Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зон активний бойових дій. Що це означає, читай за посиланням.

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