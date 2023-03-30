Люди

Усіма правдами й неправдами вже десять місяців евакуює людей з гарячих точок! Історія 24-річного волонтера

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Березня 2023, 22:00
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