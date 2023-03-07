Відмовитись не можна залишитись: Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Пам’ятаєш розповідь про дитину, чиї батьки відмовлялись виїжджати із зони бойових дій? Так, таких історій багато, тому кожен згадає якусь найбільш яскраву.

Однак таким чином родичі малечі наражають її на надзвичайну небезпеку. Тому Кабмін схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій.

— Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення, — йдеться в офіційному повідомленні Мінінтеграції.

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Також повідомляється, що віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук взяла під особистий контроль питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій.

За словами Ірини Верещук, ухвалене рішення має спонукати батьків відповідально ставитись до питання евакуації їхніх дітей.

Якщо дорослі неспроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава.

Як відбуватиметься обов’язкова евакуація дітей

Рішення про проведення обов’язкової евакуації мають право ухвалювати обласні військові адміністрації. Його мають погодити з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Здійснювати обов’язкову евакуацію дітей потрібно буде лише за супроводом одного з батьків або особи, яка їх замінює. Також малечу має право вивезти її законний представник.

Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них — на дорослих.

Відмовитись від евакуації не можна, оскільки йдеться про збереження життя майбутнього країни. А обов’язок держави — оберігати життя і здоров’я дитини.

Як зазначають в Мінінтеграції, наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Раніше найбільш переконливими були не слова волонтерів чи поліціянтів, які намагались вмовити людей поїхати, а російські снаряди та смерть близьких. Читай, як проходить евакуація з Дворічної на Харківщині.

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