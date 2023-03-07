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Відмовитись не можна залишитись: Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Березня 2023, 17:17
примусова евакуація дітей
Фото: Facebook

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