Отказаться нельзя остаться: Кабмин разрешил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий

Помнишь рассказ о ребенке, чьи родители отказывались уезжать из зоны боевых действий? Да, таких историй много, поэтому каждый вспомнит какую-нибудь наиболее яркую.

Однако таким образом родственники малыша подвергают его чрезвычайной опасности. Потому Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий.

— Такое решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения, — говорится в официальном сообщении Мининтеграции.

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Также сообщается, что вице-премьер-министр Ирина Верещук взяла под личный контроль вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации из особо опасных территорий.

По словам Ирины Верещук, принятое решение должно побуждать родителей ответственно относиться к вопросу эвакуации их детей.

Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство.

Как будет происходить обязательная эвакуация детей

Решения о проведении обязательной эвакуации вправе принимать областные военные администрации. Его должны согласовать с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам обязательной эвакуации населения.

Осуществлять обязательную эвакуацию детей нужно будет только в сопровождении одного из родителей или лица, которое их заменяет. Также малышей имеет право вывезти их законный представитель.

Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них — на взрослых.

Отказаться от эвакуации нельзя, поскольку речь идет о сохранении жизни будущего страны. А обязанность государства — оберегать жизнь и здоровье ребенка.

Как отмечают в Мининтеграции, под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

Раньше самыми убедительными были не слова волонтеров или полицейских, которые пытались уговорить людей выехать, а российские снаряды и смерть близких. Читай, как проходит эвакуация из Двуречной в Харьковской области.

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