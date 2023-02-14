Страшно, потому что стреляют день и ночь: как проходит эвакуация из Двуречной в Харьковской области

Из Купянского и Волчанского районов, которые после деоккупации Россия обстреливает беспощадно, идет эвакуация. За последнюю неделю, говорят волонтеры, количество заявок значительно возросло.

У тех, кто еще вчера категорически отказывался покидать свое гнездышко, теперь нет выбора: после того как российские патроны разрушают их дома, люди спешно собирают вещи и, так же под обстрелами, садятся в волонтерские бусы.

Теперь линия фронта проходит чуть ли не через поселок Двуречная.

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Двуречная

Отряд эвакуации харьковского Красного Креста сегодня отправляется на границу Харьковской и Луганской областей.

— Напрямую не проедешь, потому что постоянные обстрелы, 4 км насквозь… Ну видят, видят нас оккупанты и обстреливают, — говорит водитель эвакуационного автомобиля.

Прямо от Купянска до Двуречной уже проехать сложно, но люди ждут: на сегодня десять заявок.

Глава отряда эвакуации харьковской областной организации Красного Креста Игорь Клименко называет несколько точек, куда сегодня они должны заехать.

Двуречная, район. И Купянск, плюс Волчанская община. То же самое. К сожалению, увеличилось количество заявок.

Поселок городского типа Двуречная — уже почти линия фронта. Накануне здесь погибли два жителя, каждый день россияне уничтожают по несколько домов. Поселковый председатель Двуречной Галина Турбаба собирает в админздании так называемую планерку и рассказывает волонтерам, где искать людей на эвакуацию.

— Рядом с этим домом эти люди сейчас должны жить. — Они в подвале? — Нет, они не живут в подвале.

Связи здесь нет, навигаторы не работают. Единственный вариант — только стучаться в дома.

— Обстрелы у нас каждый день, и они просто продолжаются без остановки, и мы не понимаем цели. Единственное, что мы думаем — это просто нас стереть с лица земли, — делится Галина Турбаба.

В общине, говорит, остаются около 2000 человек, из них — 132 ребенка. Все магазины и админздания уничтожены, почта не работает, света, газа, воды и связи нет.

Эвакуация

Три первых человека на эвакуацию. Все — с одной улицы. Среди них Сергей и Владимир Кутько — отец и сын.

— Мы собираемся отсюда уезжать, потому что здесь просто ад. Я просыпаюсь среди ночи и кричу! — признается старший Кутько.

Как ребенок кричит по ночам. Он не может, понимаете? — говорит его сын.

Забрать людей не так легко — нужно найти нужный адрес: указателей нет, люди могут быть в погребе и не слышать. Приходится сигналить прямо посреди улицы.

Стучим в дом: дверь открывает женщина, за дверью — прячет ребенка. Продолжаются взрывы, но она говорит — не поедет.

— Вы отказываетесь от эвакуации? — спрашивает волонтер. — Пока отказываемся, — слышим в ответ.

Это дом, где проживает семья с десятилетним ребёнком. Волонтеры приехали сюда, располагая информацией, что они хотят эвакуироваться, но в конце мать просто отказалась от выезда. И такие случаи, когда волонтеры, рискуя собственными жизнями, попадая под обстрелы, получают отказы — случаются каждый раз.

Водитель отряда эвакуации харьковской областной организации Красного Креста Евгений Кириченко объясняет это страхом людей перед неизвестностью.

Человеческий страх — это такая вещь, оно и в доме страшно, и ехать куда-то тоже страшно. Я так понял, что они не очень-то и хотели уезжать.

Передвигаться по улицам Двуречной надо крайне быстро. Работает реактивная артиллерия, на другой улице — уже дрон и минометы.

Волонтер и жительница Двуречной Наталья Куценко вместе с семьей были в городке до последнего. Но когда прилетело в их дом — уже не выдержали.

— Я не собиралась выезжать, потому что каждый день на работе и я нужна была здесь. Но моя семья уже не выдерживает.

Свекровь женщины Антонина Куценко рассказывает: на днях их дом разбомбила авиация. Убили Наташину мать, которая в это время стояла за гуманитарной помощью.

Некоторое время приходится пережидать в бомбоубежище.

В селе по дороге на Купянск подбираем еще одну женщину — едет сама, муж остается.

— Не страшно вам оставаться здесь? — Ну, страшно, конечно. Оно день и ночь бьет и бьет, стреляют.

Всех эвакуированных волонтеры расселяют в Харькове в студенческие общежития. Здесь за эти месяцы — уже сотни переселенцев.

Власти Украины и волонтеры призывают жителей опасных регионов и городов не пренебрегать возможностью эвакуации! Но доверять стоит только надежным источникам: как узнать об эвакуации из Херсонской, Харьковской и Запорожской области, мы писали в другом материале.

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