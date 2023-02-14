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Страшно, потому что стреляют день и ночь: как проходит эвакуация из Двуречной в Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 14 февраля 2023, 14:00
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