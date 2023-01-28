Доверяй только надежным источникам! Как узнать об эвакуации из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей

К сожалению, есть аферисты, желающие нажиться на войне в Украине и несчастье людей. Мошенники прикидываются волонтерами и требуют деньги у жителей опасных районов за эвакуацию.
Однако после получения предоплаты — исчезают и не выполняют своих обязательств. Важно знать, что местные органы власти в кооперации с волонтерскими организациями организовывают бесплатную эвакуацию из “горячих” точек.
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказало, куда обращаться украинцам за проверенной информацией об эвакуации из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.
Чтобы узнать детали об эвакуации из Херсонской области, нужно позвонить по телефону горячей линии ОВА:
Также заявку на эвакуацию можно отправить в Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave.
Работает и волонтерская организация Help People. К ней можно обратиться по телефону: (093) 696-97-88.
Относительно эвакуации из Харьковской области обращайся на горячую линию волонтерской организации Helping to Leave: (093) 177-64-58.
Для регистрации на эвакуацию звони на горячую линию Запорожской ОВА по телефону: 0 800 503 508.
Уже несколько месяцев проходит добровольная эвакуация из Николаевской и Херсонской областей. Читай, что об этом нужно знать и куда обращаться за дополнительной информацией.
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