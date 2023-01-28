Довіряй тільки надійним джерелам! Як дізнатись про евакуацію з Херсонської, Харківської та Запорізької областей

На жаль, є аферисти, які хочуть нажитись на війні в Україні та нещасті людей. Шахраї прикидаються волонтерами та вимагають гроші в жителів небезпечних районів за евакуацію.

Утім після отримання передплати — зникають та не виконують своїх зобов’язань. Важливо знати, що місцеві органи влади в кооперації з волонтерськими організаціями організовують безкоштовну евакуацію з “гарячих” точок.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, куди звертатись українцям за перевіреною інформацією про евакуацію з Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

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Евакуація з Херсонської області

Для того щоб дізнатись деталі про евакуацію з Херсонської області, потрібно подзвонити за телефоном гарячої лінії ОВА:

0 800 330 951 ;

; (091) 481-78-45 ;

; (093) 011-95-96 — у Viber, Telegram, Signal або WhatsApp.

Також заявку на евакуацію можна надіслати в Telegram-бот волонтерської організації Helping to Leave.

Працює і волонтерська організація Help People. До неї можна звернутись за телефоном: (093) 696-97-88.

Як виїхати з Харківської області

Щодо евакуації з Харківської області звертайся на гарячу лінію волонтерської організації Helping to Leave: (093) 177-64-58.

Як евакуюватись із Запорізької області

Для реєстрації на евакуацію дзвони на гарячу лінію Запорізької ОВА за телефоном: 0 800 503 508.

Уже кілька місяців відбувається добровільна евакуація з Миколаївської та Херсонської областей. Читай, що про це треба знати та куди звертатись за додатковою інформацією.

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