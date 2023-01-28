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Довіряй тільки надійним джерелам! Як дізнатись про евакуацію з Херсонської, Харківської та Запорізької областей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Січня 2023, 11:00
Евакуація з Херсонської, Харківської та Запорізької областей
Фото: Pexels

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